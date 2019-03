26. März 2019, 22:16 Uhr Dachau/Röhrmoos Freie Wähler und SPD sprechen über die EU

Der Landkreis Dachau steht in dieser Woche ganz im Zeichen der Europäischen Union. Am Donnerstag, 28. März, spricht um 19 Uhr die Europaparlamentsabgeordnete Ulrike Müller (Freie Wähler)in der Bürgergaststätte Sigmertshausen über die Themen Brexit, Landwirtschaft, Verbraucherschutz, die Frau in der Gesellschaft und Regionalförderung. Die gebürtige Allgäuerin, die von Beruf Bäuerin ist, ist die bundesweite Spitzenkandidatin der Freien Wähler bei der Europawahl. Bei der Veranstaltung will auch der designierte Bürgermeisterkandidat der Freien Wähler, Michael Wockenfuß, den Besuchern die Leistungen der EU für den Landkreis Dachau und Röhrmoos an einigen Beispielen näherbringen. Die Teilnehmer können auch Fragen stellen und mit Ulrike Müller diskutieren.

Am Freitag, 29. März, begrüßt die Dachauer SPD um 19.30 Uhr im Schützensaal des Gasthauses Drei Rosen die Europaparlamentarierin Maria Noichl zum Gespräch. Sie ist Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft und Ländliche Entwicklung und Mitglied im Ausschuss für die Rechte der Frau und die Geschlechter sowie stellvertretendes Mitglied im Entwicklungshilfeausschuss. Bei der Europawahl 2019 steht Maria Noichl als bayerische Spitzenkandidatin auf Platz drei der SPD-Bundeswahlliste. Im Rahmen der Reihe "Dachauer Gespräche" diskutieren Noichl, der Bundestagsabgeordnete Michael Schrodi und Florian Heiser, stellvertretender SPD-Vorsitzender in Stadt und Landkreis sowie Stadtrat und Ortsvereinsvorsitzender Sören Schneider mit dem Publikum.