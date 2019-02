28. Februar 2019, 21:56 Uhr Dachau/Puch Väter kochen mit ihren Kindern

Unter dem Motto "Riecht gut, schmeckt gut, ist gut" veranstaltet das Amt für Ernährung Fürstenfeldbruck am Samstag, 9. März, von 10 bis 13 Uhr eine Aktion für Väter und Kinder. Sie nehmen den Familientisch unter die Lupe, planen, kochen und verspeisen tolle Gerichte. Eine Hauswirtschaftsmeisterin wird die Drei- bis Sechsjährigen und deren Väter an die Kochtöpfe locken. Später wird gemeinsam gegessen. Für die daheimgebliebenen Mamas gibt es Kostproben. Anmeldung unter Telefon 08141/3223-0. Veranstaltungsort ist die Landwirtschaftsschule in Puch.