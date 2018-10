3. Oktober 2018, 21:57 Uhr Dachau/Oświęcim Delegation besucht Konzert in Oświęcim

Eine Delegation des Landkreises Dachau hat das Gedenkkonzert des Chors "Ensemble Cantori" unter der Leitung von Jürgen Rothaug in der Kirche St. Josef in Oświęcim besucht. Wie Kreisrat Sebastian Leiß (FWD) mitteilt, reisten er und Landrat Stefan Löwl (CSU) und die Kreisräte Marese Hoffmann (Partnerschaftsbeauftragte des Landkreises), Eva Rehm, Michael Reindl drei Tage lang in den Partnerlandkreis Oświęcim. Die Reisegruppe wurde begleitet von Schwester Elija Boßler vom Kloster Karmel und Diakon Klaus Schultz von der Versöhnungskirche an der KZ-Gedenkstätte Dachau sowie Michael Waldhäuser, Geschäftsführer des Max-Mannheimer-Hauses. Die Delegation besuchte auch die Internationale Jugendbegegnungsstätte und nahm an einer Führung durch die KZ-Gedenkstätten Auschwitz und Birkenau teil, wo sie einen Kranz niederlegte.