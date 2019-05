2. Mai 2019, 21:56 Uhr Dachau/München Mehr S-Bahnen zur Langen Nacht der Musik

Damit auch Musikfreunde aus dem Landkreis Dachau am Samstag, 4. Mai, auf ihre Kosten kommen, wenn in München die "Lange Nacht der Musik" ist, setzt die Bahn in der Nacht mehr und längere Züge ein. An über 100 Spielorten gibt es von 20 Uhr an in der Münchner Innenstadt Konzerte, Tanzdarbietungen und ähnliches. Da erwartet das Unternehmen deutlich mehr Fahrgäste als sonst üblich. Damit die Musikfans gut und sicher nach Hause kommen, bietet die S-Bahn München nach Mitternacht zehn zusätzliche Fahrten zwischen Pasing und Ostbahnhof an. Denn die Lange Nacht wird bis 3 Uhr dauern. Die Zusatzfahrten wurden von der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) bestellt und finanziert. Diese plant, finanziert und kontrolliert den Personennahverkehr auf der Schiene im Freistaat. Die Abfahrtszeiten dieser zusätzlichen S-Bahnen sind ab Pasing in Richtung Ostbahnhof um 0.23 Uhr, 0.58 Uhr, 1.32 Uhr, 1.53 Uhr und 2.38 Uhr. In der Gegenrichtung starten die Zusatzzüge am Ostbahnhof um 0.29 Uhr, 1.09 Uhr, 1.43 Uhr, 2.09 Uhr und 2.43 Uhr.

Letzte Fahrmöglichkeiten mit der S-Bahn zu den Außenästen und damit auch nach Petershausen und Altomünster verkehren zwischen 2 und 3 Uhr. Eine konkrete Fahrplanauskunft gibt es in der Fahrplanauskunft unter www.bahn.de oder über die "München Navigator" App. Außerdem verlängert die S-Bahn München beinahe alle planmäßigen Fahrten im gesamten Liniennetz mit zwei Zugteilen auf.