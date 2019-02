10. Februar 2019, 21:54 Uhr Dachau/Markt Indersdorf Tag der offenen Tür im Kindersonnenwinkel

Eltern und Tagespflegepersonen haben die Gelegenheit, die Ersatzbetreuungsangebote des Landkreises Dachau kennenzulernen. Im Kindersonnenwinkel, einer krippenähnlichen Einrichtung, sollen Kinder während Ausfallzeiten der eigentlichen Tagespflege betreut werden. Außerdem gibt es bei regelmäßigen Kontaktpflegetreffen die Möglichkeit für Tageseltern, sich zu vernetzen, fachlich auszutauschen und aus ihrer isolierten Arbeitssituation herauszukommen. Die Tagespflegekinder lernen dabei direkt die Einrichtung kennen. Interessierte Eltern und angehende Tagespflegepersonen sind eingeladen, am Samstag, 23. Februar, in Markt Indersdorf oder am Samstag, 16. März, in Dachau jeweils von 9 bis 12 Uhr in den Kindersonnenwinkel zu kommen, um die Einrichtung zu besichtigen. Tagesmütter, das Team der Fachberatung Kindertagespflege des Landratsamts Dachau sowie pädagogische Betreuerinnen stehen für Fragen und Gespräche rund um das Thema Kindertagespflege zur Verfügung. Für Fragen steht die Fachberatung des Landratsamts unter 08131/741263 zur Verfügung.