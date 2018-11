26. November 2018, 22:03 Uhr Dachau/Karlsfeld Drei Betrunkene verlieren ihren Führerschein

Gleich drei Führerscheine von betrunkenen Autofahrern hat die Polizei Dachau am Wochenende eingezogen. Es begann am frühen Freitag. Ein 60-jähriger Dachauer fuhr mit seinem Wagen auf der Augsburger Straße in eine Verkehrskontrolle. Der Mann hatte bei der Atemalkoholkontrolle einen Wert von 1,54 Promille. Am Samstag um 0.20 Uhr schnappte die Polizei einen 33-Jährigen in der Alten Römerstraße: 1,54 Promille. Am gleichen Tag drei Stunden später ging der Polizei ein 19-jähriger Karlsfelder in Karlsfeld auf der Münchner Straße ins Netz. Der junge Autofahrer brachte es auf 1,24 Promille. Alle drei mussten ihren Führerschein abgeben. Sie durften nicht mehr weiter fahren, und nun erwartet sie ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr mit einer Geldstrafe und den vorübergehenden Entzug der Fahrerlaubnis. Ein 29-jähriger Bergkirchner hatte Montagnacht um ein Uhr in Karlsfeld ebenso Bekanntschaft mit der Polizei gemacht. Der Mann wurde in der Münchner Straße kontrolliert. Der Atemalkoholtest ergab 0,84 Promille. Er wird eine erhebliche Geldbuße bezahlen müssen und bekommt mindestens vier Wochen Fahrverbot.