22. Oktober 2018, 21:53 Uhr Dachau/Karlsfeld Alkohol am Steuer

Mit hohen Geldbußen und einem vierwöchigen Fahrverbot müssen zwei angetrunkene Autofahrer rechnen. Ein 27-jähriger Dachauer ist am Freitagabend in der Sudetenlandstraße in Dachau bei einer Verkehrskontrolle mit 0,92 Promille erwischt worden. Ein 26-jähriger Hebertshausener fiel Samstagnacht um 2.30 Uhr auf der Bajuwarenstraße in Karlsfeld auf. Er hatte 0,82 Promille.