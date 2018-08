5. August 2018, 22:05 Uhr Dachau/Fürstenfeldbruck Das neue Programm für die "Junge Familie"

Fit und gesund durch den Familienalltag. Wie das geht, zeigt das neue Programm des Netzwerkes "Junge Familie" in der Landwirtschaftsschule in Fürstenfeldbruck mit Veranstaltungen zu den Themen Ernährung und Bewegung vom 17. September an. Alle Veranstaltungen sind kostenfrei, und die Mütter können selbstverständlich ihre Babys und Kinder bis zu drei Jahren mitbringen. Anmeldungen und Informationen unter www.weiterbildung.bayern.de.