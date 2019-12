In Bayern engagieren sich laut bayerischem Familienministerium rund 47 Prozent der Menschen im Rettungsdienst, in sozialen Einrichtungen, in der Kirche oder in Kultur- oder Sportvereinen. Rein statistisch gesehen ist fast jeder Zweite über 14 Jahren ehrenamtlich aktiv. Das klingt nach einer guten Bilanz, doch die Vereine beklagen dasselbe, was Dachaus Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) bei der diesjährigen Verleihung der silbernen Bürgermedaille für besonderes Engagement kritisiert hat: Die meisten Menschen seien reine "Ehrenamtskonsumenten", so Hartmann. Menschen also, die zwar vom Engagement anderer profitieren, sich aber selbst nicht einbringen. Das führt in einigen Fällen zu einem Ungleichgewicht und bringt Vereine in Notlagen.

Irmgard Haas, die bei der Caritas das Bindeglied zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen bildet, muss zwar auch feststellen, dass es nicht immer leicht ist, Ehrenamtliche zu finden. Von Schwarzweiß-Malerei hält sie dennoch wenig. Im Hospizverein, dessen Vorstandsvorsitzende sie ist, habe sie gute Erfahrungen gemacht, weil sich die Menschen ihre Zeit dort gut einteilen können. Und sie freut sich auch darüber, wenn sie eine Frau, die an Weihnachten gerne für eine ältere Dame kochen würde, einmalig vermitteln kann. "Ich habe ein riesiges Netzwerk, aber das brauche ich für solche Fälle auch." Grundsätzlich ist Haas aber überzeugt: "Ehrenamt ohne hauptamtliche Begleitung kann nicht funktionieren."

Hauptamtliche gibt es beim Technischen Hilfswerk (THW) Dachau jedoch gar nicht. Sven Langer, Pressesprecher des THW, muss sich deshalb immer wieder neue Strategien überlegen, um Menschen für eine Mitgliedschaft in seiner Organisation zu begeistern. Mit Infoständen und Besuchen an Schulen könne man mittlerweile "keinen Blumentopf mehr gewinnen", sagt Langer. Verstärkt nutzt er deshalb soziale Netzwerke.

Den Begriff "Konkurrenz" mag Langer nicht. Trotzdem ist er sich bewusst, dass es durch das vielfältige Angebot nicht leichter wird, Mitglieder zu gewinnen. "Die Menschen überlegen sich sehr genau, was sie mit ihrer Freizeit anfangen wollen", so seine Erfahrung. Vor allem deshalb, weil den meisten sowieso nur sehr wenig freie Zeit bleibe, und die Anforderungen im Beruf stetig zunähmen. Langer ist aber auch überzeugt: "Wenn man sich die Zeit nehmen will, dann hat man sie auch." Es klingt paradox, aber ein Problem ist in Langers Augen ist auch der Zuzug: Viele würden nicht mehr mit dem ehrenamtlichen Engagement im Ort aufwachsen, ihnen fehle schlicht der Bezug dazu.

Das sei ein Problem, das der ASV Dachau in dieser Form nicht kenne, sagt Silke Andersson. Auch wer neu nach Dachau ziehe, wolle schließlich weiter Sport treiben. Andersson, die selbst die U12 und U13 im Volleyball ehrenamtlich trainiert, gibt aber auch zu bedenken, dass es immer darauf ankomme, wie man denn nun Ehrenamt definiere. Es komme schließlich niemand und erkläre: "Ich will Ehrenamtler werden."

Helfer zu finden, die Fahrdienste übernehmen oder Kuchen backen, stelle in der Regel kein Problem dar, sagt sie. Schwierig werde es allerdings, wenn es darum gehe, längerfristig ein Amt zu bekleiden. Abteilungsleiter zu werden, sei nicht nur sehr zeitintensiv, sondern auch mit viel bürokratischem Aufwand verbunden. Weil der Aufwand für einige Positionen so hoch ist, hat der ASV Dachau im vergangenen Jahr eine Umstrukturierung vorgenommen: Der Vorstand ist seitdem nicht mehr ehren- sondern hauptamtlich tätig.

Der Freiwilligen Feuerwehr Dachau steht ein ähnlicher Wechsel noch bevor. Vom 1. Januar 2020 an wird das bisherige System umgestellt: "Ab diesem Zeitpunkt werden rund um die Uhr sechs Einsatzkräfte im Gerätehaus sein", sagt Wolfgang Reichelt. Von Montag bis Freitag, von sechs bis 19 Uhr, seien ausschließlich hauptamtliche Kräfte im Einsatz. Nachts und an den Wochenenden rund um die Uhr seien es jeweils drei Haupt- und drei Ehrenamtliche, so der Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr. Grund für diese Maßnahme ist die sogenannte Hilfsfrist. Das heißt: Nach Eingang des Notrufs in der Zentrale müssen die Helfer innerhalb von zehn Minuten am Einsatzort sein. Weil die Freiwilligen in der Regel nicht in der Wache sind, sondern erst anfahren müssen, können sie das aber kaum leisten. Deshalb werden 19 Hauptamtliche die Freiwilligen unterstützen, 15 hat die Stadt Dachau bislang schon eingestellt. Bewusst habe man sich für eine "gemischte Wachbereitschaft" entschieden, sagt Reichelt. Ziel sei es, ein Team zu bilden, das gut zusammenarbeite und nicht nebeneinander her. Die Ehrenamtlichen sollen nämlich keinesfalls durch Hauptamtliche ersetzt werden. "Wir waren, sind und bleiben die Freiwillige Feuerwehr Dachau", betont Reichelt.

Ebenso wie Andersson vom ASV Dachau sieht der Feuerwehrmann das Problem aber weniger darin, Mitglieder zu gewinnen als darin, solche zu finden, die auch Verantwortung innerhalb der Gemeinschaft übernehmen wollen. Da ist es fast schon eine erfreuliche Nachricht, dass sich die Zahl der Mitglieder seit der Gründung vor 100 Jahren eigentlich nicht verändert hat: Etwa 120 waren es damals, etwa 120 sind es auch heute - weil zwar immer wieder neue Leute dazu kommen, aber eben auch immer wieder welche aufhören. "Wir schaffen es leider nicht, dass alle dauerhaft bei uns bleiben."

Ähnlich wie Langer vom THW sieht deshalb auch Reichelt ein Problem darin, dass man bei der Feuerwehr erst als Jugendlicher anfangen kann. In den Sportverein kann man hingegen schon als Kleinkind eintreten - und für mehr als ein zeitintensives Hobby hat heutzutage kaum noch jemand Kapazität. "Von selber kommen deshalb die wenigsten", stellt Reichelt fest. Da helfe nur Präsenz zu zeigen, wie etwa bei der Jubiläumsfeier dieses Jahr. Umso mehr freue es ihn deshalb, dass heuer ein paar über 18-Jährige beigetreten seien; häufig würden die Jugendlichen nach der Grundausbildung aufhören. Der Grund: "Immer weniger Menschen wollen sich langfristig ehrenamtlich binden."

Das Problem kennt auch Hartmut Baumgärtner: Er leitet seit 25 Jahren eine Selbsthilfegruppe für alkohol- und medikamentenabhängige Menschen, den Verein Kreuzbund in Dachau. Schon mehrmals hat er versucht, einen Nachfolger zu finden - bislang ohne Erfolg. Baumgärtner, der sich ehrenamtlich auch als Behindertenbeauftragter für Landkreis und die Stadt Dachau engagiert, macht dafür eine Vielzahl von Gründen aus. Darunter auch diesen: "Die Menschen sind in den vergangenen 30 Jahren leider auch egoistischer geworden."