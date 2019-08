12. August 2019, 22:06 Uhr Dachauer Unglücksfahrer 21-Jähriger prallt mit Pkw gegen einen Baum

Ein 21-Jähriger ist am Montag kurz nach Mitternacht mit seinem Mustang gegen einen Baum geprallt. Der junge Mann blieb unverletzt. Es war der Polizei zufolge um 0.35 Uhr, als der 21-Jährige von der Fraunhoferstraße in Dachau nach links in die Alte Römerstraße einbog. Dabei geriet der Pkw ins Schleudern. An dem Auto entstand Totalschaden von etwa 30 000 Euro. Die Feuerwehr Dachau beseitigte auslaufendes Benzin.