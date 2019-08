11. August 2019, 22:09 Uhr Dachauer Tradition Wieder Boxkämpfe auf dem Volksfest

Der BSC Dachau/Fight Sport Club Martin Mihalec veranstalten im großen Festzelt der Dachauer Wiesn am Sonntag, 18. August, einen Boxkampf. Im Vergleichskampf BSC Dachau gegen den BC Traunstein finden sieben Begegnungen im Olympischen Boxen der Männer statt, zwei Kämpfe im Olympischen Boxen der Frauen sowie in der Pause zwei Kickbox-Kämpfe. Die Hauptkämpfe bestreiten die beiden Dachauer Kämpfer Leo Kirschberger, Oberbayerischer Meister 2019 (Schwergewicht), gegen den Dritten der Bayerischen Meisterschaft, Georgios Arouidis, und Fatbardh Gashi, Oberbayerischer Meister 2008 (Mittelgewicht). Weitere Kämpfer: Vanessa Lippert (Halbwelter), Nadine Goller (Bantam), Lukas Frommelt (Halbschwer), Mustafa Naibkhil (Halbwelter), Toan Nguyen (Halbwelter), Shkelqim Idrizi (Mittel). Martin Mihalec, Betreiber und Trainer des Dachauer Boxsportclubs, wagt mit dieser Veranstaltung, wie es in der Pressemitteilung heißt, einen Neubeginn der traditionellen Boxveranstaltungen im Rahmen des Dachauer Volksfests. Mihalec möchte seine Sportart wieder einem breiten Publikum vorstellen und zeigen welche Faszination vom Olympischen Boxen ausgeht. Athletik, Disziplin und respektvolles Verhalten gegenüber dem Gegner stehen in diesem harten Sport im Vordergrund. Der Einlass ist um neun Uhr, die Kämpfe beginnen um 10.30 und enden um 13 Uhr.