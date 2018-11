9. November 2018, 22:08 Uhr Dachauer Theatertage Poplozipop!

Dadaistisches für Zweitklässler

Von Gregor Schiegl, Dachau

Dada, Surrealismus und konkrete Poesie für Siebenjährige - kann das funktionieren? Es kann, und wie die Gedichterevue des Hamburger Theaters Kirschkern, Compes & Co bei den Dachauer Theatertagen am Donnerstag beweist, sogar sehr gut. Am Ende der Vorstellung von "Ottos Mops" drängt am Donnerstag ein ganzer Pulk von Zweit- und Drittklässlern an die Bühne zum Ensemble mit dem hübschen Namen "Wonne & Entzücken" und schwärmt, wie toll sie die Vorstellungen fanden. Sabine Dahlmann und Monika Els, die nicht nur als Schauspielerinnen agieren, sondern auch als Sängerinnen und Tänzerinnen, freuen sich über die Komplimente. "Für viele Kinder ist das der erste Kontakt zu Kultur überhaupt", sagt Frank Striegler, Leiter der Dachauer Theatertage. Deswegen stellt er das umfangreiche und anspruchsvolle Programm ja auch jedes Jahr auf die Beine: um Kindern, aber auch Erwachsenen zu zeigen, was für einen erzählerischen und darstellerischen Reichtum es gibt.

Dadaistische Texte sind nicht der schlechteste Einstieg in so ein Vorhaben, sie sind reich an Lautmalerei und kunstvoll verdrehtem Geblödel, geben also ein ideales Spielmaterial ab, das die beiden Darstellerinnen in herrlichen Miniaturkomödien umsetzen: Am besten funktioniert das bei den Gedichten, die, läse man sie auf dem Papier, recht gegenstandslos wirkten, weil es darin weder Handlung noch Figuren gibt. Aber die kann man einfach erfinden, das ist ja das Schöne.

Erschrocken greift sich Sabine Dahlmann an den Hals. Wo ist ihre Perlenkette? Gerade war sie doch noch da! Die kann eigentlich nur Monika Els gemopst haben, die sich eiligen Schritts davonmacht. Mit einem Griff zur Kelle aus dem reichhaltigen Requisitenfundus unter dem Bühnenpodest verwandelt sich Dahlmann in einen Beamten und stoppt die Diebin. "Die Polizei!", ruft sie streng. "Die Polizei!" Von der Ertappten kommt ein jämmerliches Hauchen: "Hei hei." Und dann stammelt die Übeltäterin nur noch Blödsinn in formvollendetem Panisch: "Die Zeilipop ... Zilillipop ... Zolipi, poplozipop." Und die Kinder brechen fast ab vor Lachen, bis die Diebin mit einem resignierenden "Vorbei!" abgeführt wird.

Auch Ernst Jandls "Ottos Mops", das man sonst nur als o-lastigen Nonsensklassiker des Dada kennt, wird in eine hübsche, anschauliche Geschichte eingewoben, darin ist der Hund der wahre Herr: Sabine Dahlmann spielt den an einer Krawattenkette zerrenden Mops zähnefletschend und furchterregend komisch, während ihre Partnerin Otto verkörpert, der unsichtbare Säcke vom Boden hieven muss, wenn der Mops knurrt: "Otto holt Koks. Otto holt Obst." Und zum Schluss kotzt der faule Mops dem armen Otto auch noch vor die Füße. - Oh Gott!

Besonders verdrehte Texte werden oft mehrmals gesprochen und gespielt, was einerseits das Verständnis erleichtert, andererseits die Bandbreite illustriert, wie ein und derselbe Text wirken kann. Von Christian Morgenstern, den man durchaus als Vorläufer des Dada sehen kann, steuert das Gedicht vom Wiesel bei, das nur um des Reimes willen, "auf einem Kiesel inmitten Bachgeriesel" sitzt. Einmal wird das kurze Gedicht im Stile einer kölschen Büttenrede vorgetragen, der mit einem Schlag auf ein Becken, gewissermaßen als Tusch, beendet wird; dann ist es das stockende Verfertigen eines Gedichts, bei dem der Dichter mühsam nach dem nächsten Reim suchen muss und glücklich ist, wenn ihm irgendetwas einfällt, egal, wie doof es ist; man kann es aber auch verrucht-lasziv vorgetragen mit französischem Akzent. Ein Wiesel, o la la!

Im Repertoire von Kirschkern, Compes & Co ist die Gedichtrevue schon ein Klassiker, seit 14 Jahren wird sie gespielt. Früher stand Judith Compes anstelle von Monika Els auf der Bühne, jetzt führt Compes Regie, und auch ihr muss man ein großes Kompliment machen: Wie leicht hätte so ein Stück in seine szenischen Einzelteile zerfallen können, doch die Musik, die Verkleidungen, die ganz nebenbei vonstatten gehen und nicht zuletzt die pfiffigen Rollentausche erzeugen einen Flow, der bis zum Schluss anhält und der auch die Kinder in Bann schlägt.