15. November 2018, 22:16 Uhr Dachauer Theatertage Mut zur Wildheit

Rostig wie Eisen, struppig wie ein Tier: Bei den Dachauer Theatertagen zeigt das Fliegende Theater das Märchen vom Eisenhans als Parabel auf die Selbstermächtigung eines heranwachsenden Jungen

Von Tom Hackbarth, Dachau

"Schnell in den Käfig damit!" Die Kinder jubeln, als der Eisenhans weggesperrt wird. Fremd sieht er aus, der Eisenhans, gar gruselig, er ist so viel größer als die anderen Holzpuppen. Klar, dass er als Bedrohung wahrgenommen wird. Und solch eine Bedrohung darf auch nicht mehr auf freiem Fuß unterwegs sein. Sollte man meinen. Der wilde Mann, so auch der Titel des Stücks, das am Mittwochnachmittag auf dem Programm der Dachauer Theatertage stand, steht die ersten Minuten gefesselt hinter Gittern auf der Bühne. Wobei die Bühne nicht mehr ist als ein länglicher Holztisch, umrandet von einem schwarzen Vorhang.

Auf den ersten Blick sieht das sehr einfach aus, doch Rudolf Schmid und Marie-Elsa Drelon vom Fliegenden Theater aus Berlin können mit simplen Vorkehrungen und etwas Vorstellungskraft ein riesiges Bühnenbild daraus zaubern. So stellt eine liegende Kiste die Burg des Königs dar, wird sie hochkant aufgestellt, verwandelt sie sich in einen Turm oder einen Berg, je nachdem ob eine Prinzessin darauf steht oder ein Baum. Noch mehr gibt es abseits des Tisches zu entdecken. Hinter dem schwarzen Vorhang versteckt sich nämlich der dunkle Wald, der nur zum Vorschein kommt, wenn er beleuchtet wird. Die Bühne, das merkt der Zuschauer schnell, ist deutlich vielseitiger als sie anfangs erscheint. Und der gefesselte Eisenhans steht lange Zeit in ihrer Mitte.

Die Kreatur kann erst befreit werden, nachdem der goldene Ball des Königssohns in den Käfig hineinfällt. Getauscht wird Ball gegen Freiheit, und so fallen die Gitter des kleinen Gefängnisses auseinander und knallen auf den Tisch. Das junge Publikum zuckt vor Schreck zusammen, die Bedrohung ist wieder zurück. Auch der Königssohn fürchtet sich, aber da die Angst vorm Zorn des eigenen Vaters größer ist als die vor dem vermeintlichen Bösewicht, verschwindet der Junge zusammen mit dem wilden Mann. "Was wird denn jetzt eigentlich aus mir?", fragt der Königssohn seinen Begleiter auf der Flucht. Eine Identitätskrise beginnt.

Im Wald angekommen, ist der Junge zu nichts zu gebrauchen. Auch wenn der Eisenhans sein gutes Herz nicht vergessen wird, schickt er den Tollpatsch bald wieder fort, der Wald ist offenbar nicht der richtige Platz für ihn. Doch auch in einer neuen Stadt angekommen, tut sich der Junge schwer. Beim neuen König fällt er schnell in Ungnade, weil er als Küchenhilfe nichts taugt. Der Koch ist hier ein Eimer mit Gesicht am Henkel, der König sieht aus wie eine Steinstatue von den Osterinseln. Figuren, wie man sie auf einer Theaterbühne nur selten sieht.

Der Eisenhans ist aber auch stiller Beobachter. Wenn er hinter dem Vorhang versteckt liegt, behält er seinen Schützling immer im Auge. Er wartet nur darauf, wieder zum Vorschein zu kommen. Auch wenn er auf der Bühne kaum auftaucht, wird bald klar, warum das Stück trotzdem seinen Namen trägt: der wilde Mann ist Teil des Jungen. Der Teil, der lange weggesperrt war und in seinem Freiheitsdrang versucht auszubrechen. Das Kind lässt schließlich seinen wilden Mann frei und kann am Ende doch noch als Held gefeiert werden.

Als das Licht wieder angeht, macht sich Begeisterung unter den Kindern breit. Nicht nur die Geschichte, vor allem auch ihre Darstellung überzeugt das junge Publikum. Die Holzpuppen mögen anfangs noch sehr statisch wirken, zeigen aber zum passenden Zeitpunkt, wie lebendig sie werden können. Auch die Begleitmusik untermalt jede Szene gelungen. Das Stück zeigt seine Wirkung, und wie bei Märchen so üblich, können die Kinder dabei sogar noch etwas über sich lernen.