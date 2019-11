Die Reihe "Filme im Gespräch" geht am Mittwoch, 20. November, in die nächste Runde. In der Dachauer Stadtbücherei, Max-Mannheimer-Platz 3, wird ein libanesisches Sozialdrama aus dem Jahr 2018 gezeigt. Der Film handelt vom Schicksal eines Beiruter Straßenjungen. Im Anschluss an den Film können die Zuschauerunter fachlicher Leitung über den gezeigten Film diskutieren. Die Dachauer Psychoanalytikerin Almut Gruber moderiert das Gespräch. Einlass zum Filmabend ist um 19.30 Uhr, Beginn ist um 19.45 Uhr. Der Eintritt ist frei.