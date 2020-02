Aller guten Dinge sind drei, und der dritte Dachauer Spiritualitäts-Dialog "Nachtmusik im Land der Sufis" gehört mit Sicherheit dazu. Wer jedenfalls an diesem Donnerstagabend lediglich pünktlich eingetroffen war, musste auf den Fensterbänken Platz nehmen, andere mussten sogar stehen. Die Interessenten überstiegen die Stühle an Zahl - die Mystik und Philosophie des islamischen Sufismus machen die Leute eben neugierig, ebenso wie die beiden Musikvirtuosen, die den Saal der Schranne in ein arabisches Beduinenzelt verwandelten. Und letztendlich wurde bei dieser Veranstaltung, zu der Pastoralreferentin Suanne Deininger und Christian Hackbarth-Johnson den Ethnologen und Islamwissenschaftler Jürgen Wasim Frembgen geladen hatten, sehr deutlich: Nicht nur die Sehnsucht nach Spiritualität ist in allen Kulturen gleich, im Grunde ist alles eins.

Mit der Idee, Spiritualität und Erfahrungen des Göttlichen und Transzendenten nicht hinter verschlossenen Türen oder in der Kirche zu leben und zu erleben, sondern in die Öffentlichkeit zu gehen, "damit sie etwas Normales wird", trifft der Verein "Spiritualität im Dialog e.V." einen Nerv der Zeit. "Schließlich ist Spiritualität älter als jede Religion", sagte Vereinsgründer und evangelischer Religionswissenschaftler Christian Hackbarth-Johnson.

Das Kennenlernen, Verstehen und Annähern, das Abbauen von Vorurteilen ist auch ein Ziel und an diesem Abend speziell gegenüber dem Islam. Politisch instrumentalisiert wird er vor allem in westlichen Ländern mit den fundamentalistischen Gruppierungen gleichgesetzt. Der mystische, spirituelle "indigene" Islam spielt im Bewusstsein - wenn überhaupt - eine eher untergeordnete Rolle. "Dabei hat bereits Goethe den Sufismus als freie Spiritualität erkannt", sagte Christian Hackbarth-Johnson.

Und genau um diesen Sufismus ging der Abend. Umrahmt von einzigartiger orientalischer Musik. Und auch hier zeigte sich kulturübergreifend Einigkeit: Der Münchner Roman Bunka spielte auf der orientalischen Kurzhalslaute Oud, der Syrer Ehab Abu-Fakher und Münchner Musikhochschulabsolvent die Bratsche. Beide harmonierten perfekt - ohne Noten, nur nach Gefühl spielten sie traditionelle arabische Stücke - eine berauschende Musik, die die Zuhörer mit geschlossenen Augen genossen.

Es schaffte die perfekte Stimmung für den Ethnologen, Islamwissenschaftler und Autor Jürgen Wasim Frembgen, um in seinen Forschungsschwerpunkt, den Sufismus, einzutauchen. Als einer der profiliertesten Kenner des mystischen Islam im deutschsprachigen Raum hat er mehrere Bücher über seine Erfahrungen und Begegnungen in Pakistan, Afghanistan und Indien veröffentlicht. Dass er selbst dem mystischen Islam nahe steht, war deutlich zu hören und auch in seinen Bildern zu sehen: Fotos von liebe- wie kunstvoll gestalteten Grabmälern von Sufi-Dichtern und Propheten ("Die Schönheit und Ästhetik haben ihren Platz im Islam"), Bilder von rituellen Gebeten und Glaubensbezeugungen, die mit allen Sinnen und voller Hingabe vollzogen werden, begeistern ihn. Beim Zitieren der Sufi-Poesie - "der Essenz der Mystik" strahlten seine Augen. "Sie ist es, die Brücken baut zur Toleranz", erklärte Jürgen Wasim Frembgen und zitierte einen Sufi-Meister: "Wenn Gott mein Freund ist, ist jeder mein Freund."

Weitere bewegende Zitate folgten - vieles erinnerte an christliche Traditionen und Riten. Kaum unterscheiden sich die Orden der Sufis von den christlichen Klöstern. Weder baulich noch inhaltlich im Tagesablauf. Hier wie dort wird gebetet, wird gefastet, wird gesorgt, musiziert und gearbeitet. Die Nähe Gottes zum Menschen, seine Manifestierung in der Natur und Schöpfung sind eins, und die beiden Religionen sind sich auch sonst in ihrem Kern so nah, dass die katholische Theologin Susanne Deininger im Anschluss gerührt feststellte. "So viele Gemeinsamkeiten zum Christentum." Auch jüdische Wurzeln konnte sie ausmachen. Sie holte tief Luft: "Ich bin fasziniert, dass im tiefsten Inneren alle Religionen miteinander verbunden sind. Das ist noch viel zu wenig im Bewusstsein".