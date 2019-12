Der SPD-Bundestagsabgeordnete für Dachau und Fürstenfeldbruck, Michael Schrodi, fordert eine Reform des Grundgesetzes. Die Schuldenbremse, die darin verankert ist, sei nicht mehr zeitgemäß. Er weist darauf hin, dass selbst führende Ökonomen wie Professor Michael Hüther, der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), und Professor Jens Südekum vom Düsseldorfer Institut für Wettbewerbsökonomie (DICE) in einem gemeinsamen Papier schreiben: "Dieser weitestgehende Verzicht auf öffentliche Verschuldung (...) wird angesichts der aktuellen Zinskonstellationen und der großen strukturellen Investitionsbedarfe, die es in Deutschland in vielen Bereichen gibt (...) äußerst fragwürdig". Kreditfinanzierte Investitionen seien unter diesen Bedingungen volkswirtschaftlich sinnvoll und generationengerecht.

Ebenso wie der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) und der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB Bundesvorstand) ist auch Michael Schrodi der Meinung, dass Deutschland ein groß angelegtes Investitionsprogramm brauche. Die Schuldenbremse könne die Zukunft Deutschlands bremsen, bemängelt der Bundestagsabgeordnete. "Die Auswirkungen dieser Fiskalpolitik sehen wir bereits täglich in unseren Landkreisen: Es gibt einen großen Investitionsstau an Schulen, bei der Digitalisierung, im öffentlichen Nahverkehr und beim bezahlbaren Wohnen." Man müsse also vielmehr darüber diskutieren, "wie wir die notwendigen Investitionen in die Modernisierung unseres Landes ermöglichen".

Vergangene Woche wurde der Bundeshaushalt 2020 verabschiedet. Er enthält Rekordinvestitionen von 42,9 Milliarden Euro. "Ein gutes Signal, das in den nächsten Jahren ausgebaut werden muss", sagt Schrodi, der im Finanzausschuss des Bundestags sitzt.

In der Politik wie der Fachwelt herrsche viel Einigkeit darüber, dass es einen großen Investitionsbedarf insbesondere bei Digitalisierung, Klimaschutz, Bildung, Wohnen oder der Bahn gibt. Die sogenannte "schwarze Null" stehe indes fast überall in der Kritik, ebenso wie der Verzicht auf kreditfinanzierte öffentliche Investitionen.