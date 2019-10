Das Klimaschutzpaket 2030 und das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung als Kernstück hält der Dachauer SPD-Abgeordnete Michael Schrodi für wichtige und notwendige Schritte für den Schutz des Klimas. "Der Klimawandel ist real", schreibt er in einer Pressemitteilung. "Die Auswirkungen spüren wir auch bei uns im Landkreis. Hitzerekorde und Waldschäden, Starkregen und Überflutungen sind nur einige Folgen der globalen Erderwärmung." Um den Klimawandel aufzuhalten, hat sich Deutschland verpflichtet, bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu werden.

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Michael Schrodi begrüßt die "erstmalige Debatte zum Klimaschutzgesetz im Bundestag", die am Freitag stattfand. Besonders wichtig sei der SPD der im Gesetz enthaltene "wirkungsvolle Kontrollmechanismus", wie der Abgeordnete sagt. Nur so erreichen wir das Klimaziel 2030", erklärt Schrodi weiter. Alle Ministerien sollen demnach verpflichtet sein, ihre jährlichen Minderungsziele beim CO₂-Ausstoß zu erreichen. "Darauf werden wir unter anderem im parlamentarischen Verfahren genau achten und nachschärfen, falls dies nötig ist", so der Abgeordnete.

Eine Maßnahme, um die Ziele zu erreichen, ist das Vorantreiben der Verkehrswende. "Wir wollen die Luftverkehrssteuer anheben und so die Senkung der Mehrwertsteuer auf Bahntickets finanzieren", so Schrodi. Dies verhandelt der 42-Jähriger als Mitglied im Finanzausschuss derzeit in Berlin. In der Konsequenz heißt das: Fliegen soll teurer und Bahnfahren günstiger werden. Wichtig sei aber auch, "dass die Mehrheit der Menschen in diesem Land hinter den Maßnahmen steht".