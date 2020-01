Als sich Zwillinge ankündigten bei Familie Hagg, war die Freude groß, aber auch die Überraschung. Denn wie sollten sie alles schaffen, ohne familiäre Unterstützung, schließlich leben die Großeltern in Norddeutschland und im Allgäu? Das Projekt "Wellcome", das erfahrene ehrenamtliche Helferinnen in Familien mit Neugeborenen schickt, kam da wie gerufen. "Wie ein Sechser im Lotto", sagt Bettina Hagg, die am Freitag beim zehnjährigen Jubiläumsfest von Wellcome in einer sehr persönlichen Rede ihre Erfahrungen mit diesem besonderen Angebot schilderte.

Die wöchentlichen Besuche verschafften den Eltern eine Atempause, "brachten Ruhe in unsere Familie". Schon allein einmal durchschnaufen zu können, die Kleinen derweil in guten Händen zu wissen - "das hört sich nach wenig an, aber es ist die Welt", erzählte Hagg den Festgästen, darunter neben Kommunalpolitikern und Vertretern sozialer Einrichtungen auch viele der 30 Ehrenamtlichen, die koordiniert von Organisatorin Anja Mußmann-Walter stets auf Zeit für Familien im Landkreis da sind. Ein "unbezahlbares Ehrenamt, das aus dem Herzen heraus kommen muss", wie Landrat Stefan Löwl (CSU) betonte. Und inzwischen, so Dachaus Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) "eine feste Säule im sozialen Bereich."

Wellcome startete 2019 als eines der ersten Projekte im damals kurz zuvor gegründeten Mehrgenerationenhaus (MGH) in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt (AWO). Mit dem Konzept, das andernorts bereits erfolgreich lief, wollten MGH-Leiterin Karin Ulrich und Wellcome-Koordinatorin Anja Mußmann-Walter dem gesellschaftlichen Wandel Rechnung tragen, der dazu führt, dass junge Familien bei der Geburt eines Kindes oft nicht mehr auf Hilfe aus einem eigenen sozialen Netzwerk zählen können. Denn längst sind die Zeiten vorbei, darauf ging auch Landrat Löwl in seiner Rede ein, als in Großfamilien ältere Geschwister und Großeltern ganz selbstverständlich da waren, mit anpackten und viele Belastungen abfedern konnten.

Umso wichtiger, dass Familien im Landkreis nun schon seit zehn Jahren über Wellcome Unterstützung erhalten in der ersten, oft nervenaufreibenden Zeit mit einem Neugeborenen. Ein Angebot, das aus praktischen Hilfen besteht, aber auch ein offenes Ohr bietet zur rechten Zeit und bewährte Tipps und Ratschläge der lebenserfahrenen Ehrenamtlichen, wo das erwünscht ist.

Kein Wunder, dass dieses Programm ankommt: 350 Familien wurden seit der Gründung betreut, aktuell umfasst das Helferteam 30 motivierte, vielfach schon langjährig erfahrene Ehrenamtliche. Die gehen, so sieht es das Konzept vor, einmal wöchentlich für zwei bis drei Stunden zu "ihren" Familien, betreuen dort je nach den Wünschen der Familien das Neugeborene oder kümmern sich um die älteren Geschwister, um den Müttern und Vätern ein wenig Luft zu verschaffen.

Soweit die Theorie, doch in der Praxis sprechen Eltern und Wellcome-Helferinnen die Unterstützung sehr individuell ab, vereinbaren wo nötig und möglich umfangreichere Hilfe oder auch spontane Unterstützung. So schwang sich, daran erinnerte Koordinatorin Mußmann-Walter beim Festakt, in der Anfangsphase des Projekts Wellcome-Helferin Anne Ziehfreund bei einem ihrer ersten Einsätze dreimal die Woche morgens früh um sieben aufs Fahrrad und machte sich auf den Weg zu einer sechsköpfigen Familie, bei der damals gerade Zwillinge angekommen waren. Während die junge Mutter dann ihre älteren Kinder für Kindergarten und Schule fertig machte, betreute Ziehfreund, die nach wie vor für das Projekt Wellcome aktiv ist, dann die Babys.

Anderswo ist Familien bereits geholfen, wenn die Wellcome-Helferin den jüngsten Nachwuchs mitnimmt zu einer kurzen Spazierfahrt mit dem Kinderwagen. Das Engagement ist so bunt und vielfältig wie die Familien, darunter alleinerziehende Mütter, Eltern mit ihrem erstgeborenen Baby, mit Mehrlingen oder kinderreiche Familien. Für alle, so Mußmann-Walter, gelte aber eines: "Wellcome ist eine Bereicherung für beide Seiten."