Mit heftigen Beschimpfungen hat ein 71-jähriger Fahrradfahrer die Polizisten überzogen, die seinen Unfall am Sonntagnachmittag gegen 16.20 Uhr aufnahmen. Der Dachauer war auf der Münchner Straße den Fahrradstreifen entlanggefahren - allerdings in falscher Richtung. Mit mehr als zwei Promille Alkohol im Blut fiel es ihm offenbar schwer gerade zu fahren und so kollidierte er laut Polizei mit der Bordsteinkante und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Wenn diese verheilt sind, ist die Sache allerdings noch nicht ausgestanden: Der 71-Jährige wird sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Beleidigungen vor Gericht verantworten müssen.