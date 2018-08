28. August 2018, 21:54 Uhr Dachauer Oasen Verliebt in die Vielfalt

Sein Garten ist seine große Leidenschaft: Der Dachauer Johann Kottmeir hat die ehemalige Grünanlage in ein Paradies mit vielen exotischen Pflanzen verwandelt. Chemische Keulen braucht er nicht, Schädlinge und Nützlinge halten sich die Waage

Von Marie Groppenbächer

Dachau - Ob japanische Faserbanane, dreiblättrige Zitrone oder immergrüne Magnolie - in Johann Kottmeirs Garten findet sich fast alles, was das Gärtnerherz begehrt. Doch seine große Liebe gilt neben seiner Frau und seinen Kindern den Pfingstrosen. Seine halbstrauchige Pfingstrose kann bis zu drei Meter groß werden und trägt Blüten mit 25 Zentimetern Durchmesser. Seine Augen strahlen, seine Stimme bebt leicht vor Stolz, während er ein Handbuch zur Zucht und Pflege dieser Gewächse herauskramt. Das Gärtnern war ihm nicht in die Wiege gelegt. Erst über Freunde und Verwandte wurde sein Interesse für Flora und Fauna und seine Sammelleidenschaft geweckt.

Als das Haus in der Christian-Hergl-Straße 1 noch seinen Großeltern gehörte, sah der Garten ein wenig anders aus. Klassisch eben: gemähter Rasen, Obstbäume, Gemüsebeete und eine hohe Hecke, die, wie Johann Kottmeir es beschreibt, aus der Grünanlage ein Gefängnis machte. Die Arbeit im Buchsbaumknast war für den kleinen Johann Zwangsarbeit: Rasen mähen, Hecke scheren, Unkraut und Schädlinge bezwingen. Der übliche Kleingartenwahnsinn eben. Das hatte nichts zu tun mit der farbenfrohen Artenvielfalt, der sich der Heizungs- und Sanitärmeister heute neben der Selbstständigkeit aufopfernd hingibt. Kaum ein Fleck des Grundstücks ist nicht mit einer regionalen oder exotischen Pflanzen bestückt. Lediglich schmale Wege lassen es geradeso zu, die unterschiedlichen Exemplare zu erreichen. Auf einer Seite des Hauses bietet ein kleines Quadrat mitten im Grünen, ausgestattet mit Tisch und Stühlen, Platz zum gemeinsamen Essen und Sonne genießen.

An den Garten der Großeltern erinnert neben ein paar versteckten Gemüsebeeten und Brombeerhecken nur noch der alte, fast abgestorbene Apfelbaum. Das Relikt aus früheren Tagen nennt Johann Kottmeir liebevoll "Insektenhotel". Hier kreucht und fleucht, surrt und summt es. Die Krabbeltierchen fühlen sich in ihrer unangetasteten Bleibe pudelwohl. Und der Hobbygärtner ist auch zufrieden. Chemiekeulen braucht es in seinem Garten nicht. Schädlinge und Nützlinge halten sich die Waage. "Ein Marienkäfer lebt nun einmal von Läusen", verkündet er scherzhaft. Doch wo er Recht hat, hat er Recht. Und in einem natürlichen Biotop leben sie nebeneinander her - manch einer hat den anderen sogar zum Fressen gern. Darüber hinaus spiele auch die Wahl der Pflanzen eine Rolle. Manche sind resistenter gegen Schädlinge als andere. Ganz nach dem Motto: Was die Schnecke nicht kennt, frisst sie nicht. In seinen Gemüsebeeten nutzt der Hobbygärtner zweijährige Wegdisteln als Schneckenindikator. Die jungen Triebe mögen die unliebsamen Besucher besonders gerne. Sind diese angefressen, weiß Johann Kottmeir: "Jetzt muss ich etwas tun". Dann greift er zu Schneckenkorn. Das Pflanzenschutzmittel hat laut Hersteller eine Eisenverbindung als Wirkstoff, wie sie auch in der Natur vorkomme. So bleiben Igel, Regenwürmer, Bienen und andere Nützlinge verschont. Außerdem gebe es kein unansehnliches Ausschleimen der Schnecken, erzählt er.

Genauso verhalte es sich mit Unkraut, erklärt Johann Kottmeir. Auch hierbei setzt er auf natürliche Abwehr. Die unliebsamen Gewächse brauchen Licht. Im Schatten können sie nicht wachsen. Ein klassische Fehler, den viele machen, so der Hobbygärtner, sei es, eine Pflanze zu setzen und drum herum einen halben Meter blanke Erde frei zu lassen. Das sei geradezu eine Einladung für Giersch, Ehrenpreis und Co. Selbst gießen muss er fast nie. In seinem Garten wachsen vor allem exotische Pflanzen, die Trockenheit vertragen. Die einheimischen Pflanzen sind an das hiesige Klima gewöhnt. "Wenn man diese zu viel wässert, bilden sie erst gar nicht tiefe Wurzeln aus, mit denen sie sich selbst versorgen könnten", sagt Johann Kottmeir. Dieses Wissen und seine für Außenstehende vielleicht ungewöhnliche Art seinen häuslichen Kleingarten zu bepflanzen, hat Johann Kottmeir dazu verholfen, die lästigen Gartenarbeiten seiner Kinder- und Jugendjahre auf ein Minimum zu reduzieren. Ein paar Pflichtaufgaben gebe es aber immer noch. Das Zurückschneiden mancher Gewächse macht ihm eigentlich keinen Spaß, müsse aber sein.

Gärten zum Staunen Seit 20 Jahren öffnen sich jedes Jahr zu Beginn des Sommers im Landkreis Dachau die Gartentüren und gewähren Einblick in die kunterbunte Welt der Dachauer Flora und Fauna. Heuer, am Sonntag, 24. Juni war es mal wieder soweit. Im Garten der Kottmeirs in der Christian-Hergl-Straße 1 eröffnete Kreisvorsitzender Werner Gruber den Tag der offenen Gartentür. Veranstalter ist der Bezirksverband Oberbayern für Gartenkultur und Landespflege, die Kreisverbände für Gartenbau und Landespflege und die Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege an den Landratsämtern. Neben dem Garten der Kottmeirs konnten dieses Jahr auch der Garten der Familie Seitz in der Kufsteiner Straße und der von Familie Wirth in Weichs bestaunt werden. Johann Kottmeir freute sich sehr: "Bisher hat noch nie ein Garten aus Dachau teilgenommen, und dieses Jahr sind gleich zwei dabei". Wie die Menschenmengen durch seinen dicht bewachsenen Sammlergarten stapfen sollten, war im Vorhinein schwer auszumalen. Doch Johann Kottmeirs Bilanz ist durchweg positiv. Den ganzen Tag sei sein Garten gut gefüllt gewesen. Trotzdem hätten es seine Pflanzen unbeschadet überstanden. Den ein oder anderen Tipp zu seiner unkonventionellen Art der Gartenpflege wurde er sicher auch los.mgro

Austauschen kann sich Johann Kottmeir mit seinen Freunden und Bekannten vom Verein der Staudenfreunde. Der bundesweite Verein untergliedert sich in Regional- und Fachgruppen. So ist für jeden etwas dabei. Johann Kottmeir schätzt besonders die Vereinstreffen. Häufig halten bekannte Gärtner wie der Kakteengärtner Max Schleipfer aus Augsburg Vorträge und geben ihr Knowhow weiter. Es sei toll mit beruflichen Gärtnern in Kontakt zu trete, findet er. Neben Vorträgen zu Themen wie "Besondere Gärten in Schottland" oder "Feenkamin und Wiedehopf - Eine Reise durch Kappadokien" gibt es auch eine Pflanzenbörse. Die nächste findet am 6. Oktober in München statt. Doch nicht nur bei so einer Gelegenheit, sondern vor allem online macht sich Johann Kottmeir auf die Suche nach exotischen Keimlingen. Beim Gang durch seinen Garten kann der Hobbybotaniker fast alle seiner Pflanzen mit lateinischem Namen bezeichnen. "Schrecklich, ich weiß. Doch sonst finde ich einfach nicht das richtige Saatgut im Internet", erklärt er schmunzelnd.