30. Juli 2019, 21:41 Uhr Dachauer NS-Vergangenheit Ehemaliger Lagerkomplex

Rundgang der Gedenkstätte durch "Kaufering VII"

Interessierte können am Sonntag, 4. August, um 15 Uhr an einem öffentlicher Rundgang durch das ehemaligen KZ-Außenlager "Kaufering VII" teilnehmen. Ab Juni 1944 entstand im Großraum des Landkreises Landsberg am Lech der KZ-Lagerkomplex "Kaufering" mit elf Außenlagern des Konzentrationslagers Dachau. Unter Ausbeutung der Arbeitskraft von überwiegend jüdischen Häftlingen sollten hier unter der Bauleitung der Organisation "Todt" (Deckname "Ringeltaube") drei halbunterirdische bombensichere Bunker zur deutschen Flugzeugproduktion entstehen. Fast alle Spuren des KZ-Lagerkomplexes "Kaufering" sind heute bis auf wenige Reste nicht mehr sichtbar. Im ehemaligen Lager "Kaufering VII" sind Bau- und Bodendenkmäler bis heute erhalten geblieben. Bei dem interaktiv gestalteten Rundgang über das Gelände des ehemaligen Lagers, um das sich heute die Europäische Holocaustgedenkstätte Stiftung e.V. kümmert, soll mittels ausgewählter Biografien, einem Zeitzeugen-Interview und anderer Quellen der historische Ort und seine Rolle in der Geschichte bis heute dargestellt werden. Den Rundgang leitet die Historikerin Nina Kiel. Treffpunkt ist am Parkplatz in der Erpftinger Straße. Erwachsene zahlen zehn Euro, Jugendliche fünf Euro. Die Einnahmen gehen als Spende an die Europäische Holocaustgedenkstätte Stiftung e.V. Wer teilnehmen will, muss sich bis Freitag, 2. August, um 12 Uhr unter stadtfuehrung@landsberg.de anmelden.