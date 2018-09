11. September 2018, 21:53 Uhr Dachauer Musiksommer Namika singt auf dem Rathausplatz Dachau

Der Dachauer Musiksommer ist selten um große Namen verlegen und für die Qualität seiner Konzerte bereits weit über Dachau hinaus berühmt. Nun ist Kulturamtsleiter Tobias Schneider ein besonderer Coup geglückt: Im Jahr 2019 wird die Sängerin Namika auf dem Dachauer Rathausplatz auftreten und damit den Dachauer Musiksommer eröffnen. Namikas Hitsingle "Je ne parle pas français" stand wochenlang auf Platz 1 der Charts. Auf ihrem 2015 erschienenen Debüt "Nador" deutete die Musikerin ihr enormes Talent bereits an. Die erste Single "Lieblingsmensch" stand wochenlang an der Spitze der Charts, das Album wurde mit Gold ausgezeichnet. Namikas neues Album "Que Walou" ist nun die logische Fortsetzung von "Nador" und dessen konsequente Weiterentwicklung. Namika ist durch die Erfahrungen der vergangenen zwei Jahre künstlerisch gereift. "Que Walou" ist eine Redenwendung aus Zentralmarokko und bedeutet "wie nichts" oder "für nichts". Genau so klingt das Album nun auch: leicht, bouncy, scheinbar mühelos. Die Frankfurter Sängerin, Rapperin und Songschreiberin lässt sich auch von marokkanischen Heimat ihrer Eltern und Großeltern sowie deren Sprache, einem Berberdialekt, inspirieren. Die Karten für das Konzert am Pfingstsonntag, 9. Juni 2019, sind bereits jetzt bei allen Vorverkaufsstellen von München Ticket und in der Tourist Information der Stadt Dachau erhältlich.