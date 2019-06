6. Juni 2019, 21:52 Uhr Dachauer Musiksommer Bereit für den neuen Beat

In der Dachauer Altstadt werden die Bühnen aufgebaut. An diesem Freitag beginnt mit Jazz in allen Gassen der Musiksommer

Von Gregor Schiegl, Dachau

Der "Dachauer Musiksommer", federführend organisiert vom Dachauer Kulturamtsleiter Tobias Schneider, verwandelt Jahr für Jahr die gemütliche Altstadt und schließlich auch den Schlossgarten in eine pittoreske Kulisse für grandiose Freiluft-Konzerte. An diesem Freitag geht es los. Wer noch keine Tickets für die darauffolgenden Konzerte am Rathausplatz hat, hat Glück, es gibt an den Vorverkaufsstellen von München Ticket noch Karten, so auch in der Tourist Information der Stadt Dachau. Allzu viel Zeit sollte man sich allerdings nicht mehr lassen.

Jazz in allen Gassen

Zu "Jazz in allen Gassen" werden dieses Jahr wieder mehr als 10 000 Besucher erwartet. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Längst zieht der Musik-Event vor malerischer Kleinstadtkulisse nicht nur Dachauer an, sondern auch viele Auswärtige. Den Namen "Jazz in allen Gassen" darf man nicht zu wörtlich nehmen, die stilistische Bandbreite reicht von Blues über Boogie Woogie bis in die klassischen Gefilde des Rock, aber das ist auch das Schöne dabei. Es findet sich für jeden etwas, das ihm gefällt. Eine Besonderheit, auf die Organisator Tobias Schneider hinweist: "Diesmal finden sich viele versteckte Dachau-Bezüge." Im Café Gramsci sind Affentheater und Lyckliga am Start; Gitarrist Tobi Eichhorn kennt man auch aus der Knabenkapelle Dachau. "Absolutes Highlight" ist für Schneider der Auftritt des Ray Collins Hot Club am Rathausplatz. "Das ist eine der ganz erfolgreichen, auch international gefragten, starken Rock'n'Roll-Bands mit toller Besetzung." Acht Musiker rocken auf der Bühne, der Pianist kommt - genau - aus Dachau. Wer es chillig mag, ist am Schermhof gut aufgehoben, wo die Sonobe Unit einen sehr entspannten Sound serviert. Blues-Fans sollten den Kraisy-Brunnen ansteuern, wo Dr. Will & The Wizards praktizieren; am Schrannenplatz spielt die Boogie Connection, am Pfarrplatz die Jakarta Blues Band, und die Express Brass Band. Flankiert wird das Programm mit dem Auftritt der Band Boxhead am Wasserturm. Noch so ein Klassiker aus Dachau.

Was man noch wissen sollte: Als Sonderparkplatz für die Besucher wird die komplette Thoma-Wiese geöffnet. Die gesamte Altstadt ist am Veranstaltungstag von 16 Uhr an für den Verkehr gesperrt. Das Mitbringen von Glasflaschen ist verboten. Essen und Trinken gibt es nicht nur an den Ständen zu kaufen, es lohnt sich auch der Besuch einiger neuer Locations, dem Café "Samstagskinder" in der Wieningerstraße oder der neuen Bio-Bäckerei Gürtner in der Konrad-Adenauer-Straße. "Jazz in allen Gassen" beginn an diesem Freitag, 7. Juni, um 19.30 Uhr. Die Eintrittsbändchen kosten fünf Euro und sind erhältlich an den Zugängen zur Altstadt.

Namika

Auch Namika hat einen Auftritt beim "Musiksommer". (Foto: Hannes Magerstaedt/Getty Images)

Mit Namika kommt die deutsche Chartstürmerin des Jahres auf den Rathausplatz. Ihre Hit-Single "Je ne parle pas français" stand wochenlang auf Platz eins der deutschen Single-Charts. Namikas musikalische Einflüsse kommen hauptsächlich aus dem Rap und R&B der späten Neunzigerjahre. Oft wird sie als Rapperin gelabelt, was nur bedingt zutrifft. Neben Hip-Hop-Beats findet sich in ihrer Musik ein gehöriges Maß an Alternative Pop, auch orientalische Klänge sind zu hören. Diese Internationalität und Vielfalt war für Tobias Schneider ein schlagendes Argument, die 27-jährige Musikerin zu buchen. "Sie passt einfach zu Dachau." Namika wuchs in Frankfurt auf, die Wurzeln ihrer Familie liegen in Marokko, wo die Großeltern heute noch leben, in der Stadt Nador. "Nador" war auch der Titel ihres Debüt-Albums von 2015, das mit Gold ausgezeichnet wurde; das zweite Lied darauf, "Lieblingsmensch", hat fast jeder schon mal im Radio gehört. Namikas Lieder haben Ohrwurmcharakter, ihre Texte reflektieren persönliche Momente ihres Lebens, mal poetisch, mal direkt. Das neue Album "Que Walou" ist nun die logische Fortsetzung von "Nador" und zugleich dessen konsequente Weiterentwicklung mit einem sehr sommerlichen Flair. Der perfekte Auftakt für die Open-Air-Konzerte am Rathausplatz.

Die Vorband: Das Stuttgarter Duo Parallel mit Koray Cinar und Francesco Caruso wartet mit deutschem Pop auf. Mit ihrer zweiten Single "Eine Sprache" gelang ihnen eine Platzierung in den Charts.

Was man noch wissen sollte: Das Konzert beginnt am Sonntag, 9. Juni, um 19.30 Uhr. Einlass von 19 Uhr an. Die Karten kosten 35 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr, an der Abendkasse 42 Euro. Auch Kurzentschlossene dürften am Sonntagabend keine Schwierigkeiten haben, noch eine Karte zu bekommen.

Band of Horses

Ein Wiedersehen gibt es mit "Band of Horses". (Foto: Niels P. Jørgensen)

Nach ihrem legendären Konzert im Sommer 2013 kommen Band of Horses ein zweites Mal zum Dachauer Musiksommer auf den Rathausplatz. Mit bislang fünf Studioalben ist die in South Carolina beheimatete Band um Ben Bridwell seit mehr als einem Jahrzehnt eine der tragenden Säulen des US-Rock, mit ihren Alben regelmäßig in den US- und internationalen Charts vertreten und für "Infinite Arms" 2010 sogar mit dem Grammy nominiert. Für 2019 wird das neue, sechste Album erwartet. Die Besucher auf dem Dachauer Rathausplatz dürfen sich in jedem Fall auf einen Abend mit großen Hymnen und viel Americana- und Southern-Rock-Anleihen freuen. Die Band hat auf ihrer Tour diesmal nur zwei Stationen in Deutschland: eine in Berlin und eine Dachau.

Die Vorband: Etwas rockiger treten Lion aus Großbritannien auf. Im stilistischen Koordinatensystem wird die Gruppe um Sängerin Beth Lowen gern zwischen White Stripes, Arctic Monkeys und den Seventies-Rockern von Jefferson Airplane verortet.

Was man noch wissen sollte: Das Konzert findet am Freitag, 28. Juni, um 19.30 Uhr statt. Einlass ist um 19 Uhr. Die Karten kosten 30 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr, an der Abendkasse 35 Euro. Weil die Band eine große und treue Fan-Gemeinde im Münchner Raum hat, sollte man schnell zugreifen. Das Konzert dürfte bald ausverkauft sein.

Tocotronic

Beim "Musiksommer" zu Gast sind diesmal unter anderem Tocotronic. (Foto: Michael Petersohn)

Die Hamburger Band prägte in den Neunzigerjahren den Sound einer ganzen Generation. Ein bisschen scheint das auch schon in ihrem Bandnamen auf. Alte Nerds wissen, dass es vor dem Gameboy eine Spielekonsole namens Tricotronic gab. Heute gilt die Band als Klassiker deutscher Indie-Musik. Die Fans tun sich nicht immer leicht mit der Innovationsfreude der Band um Sänger Dirk von Lowtzow und den stilprägenden Gitarristen Rick McPhail. Mehrere Male erfanden sich Tocotronic neu, am einschneidendsten wohl mit dem selbstbetitelten Album von 2002. Den letzten stilistischen Schwenk haben die Hamburger 2018 mit ihrem bislang letzten Album "Die Unendlichkeit" eingeleitet. Tocotronic gilt zu Recht als eine der wichtigsten deutschen Bands.

Die Vorband: Wer dem Indie-Style der Neunziger nachtrauert, kann sich mit der Musik von Pelzig trösten und sich noch mal wohlig die Trommelfelle aufrauen lassen. Die Band aus Ingolstadt ist der perfekte Support für Tocotronic. Die Idee dazu hatte ein Ingolstädter: Tobias Schneider.

Was man noch wissen sollte: Das Konzert findet am Samstag, 29. Juni, um 19.30 Uhr statt. Einlass ist um 19 Uhr. Die Karten kosten 30 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr, an der Abendkasse 35 Euro. Auch hier gibt es noch Karten. Mit Betonung auf "noch".

Barockpicknick

Einmal im Jahr wird der Hofgarten des Schlosses Dachau für einen Abend bei Musik, Kerzenlicht und mitgebrachten Speisen und Getränken geöffnet. Musikalisch umrahmt wird das diesjährige Barockpicknick vom Jacques Bono Trio. Traditionell wechseln sich beim Barockpicknick die Stile ab: ein Jahr traditionelle Barockmusik, ein Jahr Jazz oder Weltmusik. Und jedes Jahr ist ein Teil des Publikums damit unzufrieden. "In diesem Jahr versuchen wir, beide Stile zusammenzubringen." Jacques Bono ist E-Bass-Spieler, der auf seinen vier Saiten auch Bach-Suiten spielt, die eigentlich für Cello komponiert wurden. "Das ist eine relativ zeitgemäße Adaption von klassischer Musik", sagt Kulturamtsleiter Tobias Schneider. "Das wird sehr spannend."

Was man noch wissen sollte: Das Barockpicknick beginnt am Freitag, 19. Juli, um 20 Uhr. Wer sich nicht allzu weit von der Bühne niederlassen will, sollte früher kommen. Einlass ist um 18 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro - nur an den Abendkassen.