Am Mittwoch, 12. Februar, können sich Unternehmer und Existenzgründer im Landratsamt Dachau zu unternehmerischen und gründungsrelevanten Themen wie beispielsweise Betriebserweiterung, Existenzgründung, Coachingprogrammen, Finanzierungshilfen, Standortanalysen, Rechtsformwahl oder Anforderungen an den Businessplan informieren. Die kostenlose Fachberatung erfolgt durch Georg Schulte-Holtey von der Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern. Termine für Einzelberatungsgespräche im Landratsamt werden von 9 Uhr bis 16 Uhr vergeben. Zur Planung des Sprechtages ist eine Voranmeldung per Telefon unter 08131/74-257 oder per E-Mail unter wirtschaft@dachauer-land.com erforderlich.