Längst hat es sich unter Dachauern herumgesprochen: Ein Weihnachten ohne ein Konzert der Biester ist kein gescheites Weihnachten. In der Kulturschranne hat die Dachauer Kultband Die Schönen und das Biest, von ihren Fans liebevoll nur Biester genannt, in den letzten zehn Jahren ihre größten Erfolge gefeiert, traditionell mit einem neuen Programm in der Adventszeit. Doch ist dieses Jahr alles ein bisschen anders.

"Der letzte Walzer" heißt das aktuelle Programm und bei dem Titel schwante vielen Fans schon im Vorfeld Böses: Wird es etwa eine Abschiedstournee, werden die vier Musiker, Kai Kühnel, Mike Berwanger, Renate Jatzeck und Christoph Stangl, künftig getrennte Wege gehen? Nein, ganz so schlimm kommt es dann doch nicht. Nur Drummer Christoph Stangl macht sich gewissermaßen selbständig und wird ein Jahr lang mit dem Bus um die Welt reisen. Wie es mit der Band nächstes Jahr oder auf längere Sicht weitergeht, das "steht noch in den Sternen", betont Sängerin Renate Jatzeck. So wurde das Abschiedsdoppelkonzert am Freitag- und Samstagabend mit knapp 20 von über 100 selbstverfassten Liedern noch einmal ein großer Triumph für die vier Musiker. Außerdem lüfteten sie das Geheimnis um ihre Begleitband Roaring Galloways aus Irland. Natürlich war es längst jedem klar, dass die Biester selbst unter den verrückten Perchtenkostümen mit den Zottelhaaren und den Hörner am Kopf steckten, aber es wurde eben alles für den besonderen Bühnenabend, der eben auch ein Abschied vom Bisherigen war, zugeschnitten.

Musikalisch gesehen war es dann aber doch, und das ist ja auch gut so, ein typisches Biester-Konzert: Famos sphärisches Sound-Gewaber von Keyboarder Kai Kühnel wechselte sich mit virtuosen Jazz-Einlagen ab, bei denen die Finger so flink über die Tasten huschten, dass man ihnen mit bloßen Auge kaum noch folgen konnte. Mike Berwanger brillierte nicht nur am Bass, sondern mehrmals auch an der E-Gitarre. Bei einem Song schlug er zudem die Standpauke so heftig, dass die etwas älteren Zuschauer fast vom Stuhl flogen. Dazu brachte er sich stimmlich gewohnt kraftvoll mit ein. Sängerin Renate Jatzeck traf sowohl singend als auch - das gehört selbstredend zu einem klassischen Biester-Auftritt - witzig parlierend immer den richtigen Ton. Eine besondere Rolle, und darin unterschied sich die Vorstellung von allen anderen zuvor, kam Drummer Christoph Stangl zu. Er, der ja ursprünglich Bass gelernt und mit den Biestern auf Schlagwerk umgesattelt hatte, durfte sich mit einem Schlagzeugsolo am Ende besonders auszeichnen.

Renate Jatzecks Abschieds-Laudatio war, zusammen mit der Biester-Hymne, der Höhepunkt des Samstagabends. "Die Hymne spielen wir dieses Mal nur für dich", rief sie, und jeder im Publikum sang inbrünstig "Mit dir die Sonne, und über dir der Mond, die Welt soll geben, was das Leben lohnt. Mit dir die Sonne, die Wolken und der Wind, ob morgen unabhängig, glücklich und berühmt...". Dazu gab es als Geschenk ein "Dachauer Kaffeehaferl" als Erinnerung an Stangls Heimatstadt und seine Freunde, die ihn doch sehr vermissen werden.

Es wäre aber kein perfektes Biester-Konzert ohne die Zugabe, die noch einmal einen draufsetzt. In diesem Fall war es das witzige Schlaflied Gummistiefel, gesungen für den zehnjährigen Sohn des Beleuchters, die die Band zuvor aufgefordert hatte: "Gebt noch mal alles". Einmal mehr wurde klar: Die Biester mit ihrem weltererklärerischen und weltverbessernden Liedern kann niemand ersetzen. Bleibt zu hoffen, dass es mit ihnen doch in zwei Jahren weitergeht - mit neuen Songs von einem weit gereisten Christoph Stangl.