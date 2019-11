Firmen in Gewerbegebieten sollen ihre Freiflächen naturnah gestalten

Freiflächen auf Firmengeländen bieten oft ein trostloses Bild: Ein Großteil ist geteert und gepflastert, der Rest des Geländes besteht aus kargen Wiesen, die mit ein paar Büschen bepflanzt sind. Der Landkreis will jetzt bei Unternehmen dafür werben, dass sie diese Flächen naturnah gestalten und die Artenvielfalt von Pflanzen und Tieren fördern. Unternehmen sollen einen Flyer erhalten, der über die naturnahe Begrünung von Freiflächen auf Firmenarealen informiert.

In den Bebauungsplänen wird die Gestaltung der Grünflächen zwar festgelegt, die Auflagen würden aber häufig nicht umgesetzt, sagte Wirtschaftsförderer Johann Liebl im Umwelt- und Kreisausschuss. Vorgesehene Grünflächen würden als Parkplätze und Lagerflächen zweckentfremdet. Gewerbebetriebe nehmen auch das Angebot der Kreisfachberatung für Gartenbau und Landespflege kaum wahr, sich bei der naturnahen Bepflanzung ihrer Freiflächen beraten zu lassen. In einem Antrag forderte die SPD-Kreistagsfraktion, bei den Unternehmen im Landkreis für mehr Artenvielfalt auf ihren Freiflächen zu werben. Dabei soll der Landkreis auch auf die naturnahe Begrünung von Dächern und Fassaden hinweisen.

Das soll nun mit einem Flyer geschehen, der eine entsprechende Begrünung empfiehlt. Das Informationsblatt sollen Firmen in Gewerbegebieten erhalten, deren Freiflächen hinsichtlich des Artenschutzes besser gestaltet werden könnten. Als Anreiz dafür regt die Verwaltung einen Wettbewerb für eine naturnahe Umgestaltung der Freiflächen an. Die Kosten für die Gestaltung des Flyers schätzt die Verwaltung auf 1500 bis 2000 Euro.

Für Elisabeth Kappes (ÖDP) ist ein solcher Flyer aber der falsche Weg. Die Mitarbeiter in den Unternehmen hätten keine Zeit, die Informationen zu lesen. Eine Kontrolle sei wesentlich besser. "Man muss auf die Firmen zugehen und mit ihnen sprechen." Das Pflanzgebot umzusetzen sei Aufgabe der Gemeinden, so Landrat Stefan Löwl (CSU). "Wir können nur an die Eigenverantwortung appellieren."