30. Juli 2019 Würdigung des Ehrenamtes

Das bayerische Sozialministerium verleiht einen Ehrenamtspreis, der das Leitthema hat: "Ehrenamt ist nachhaltig - Ehrenamt gestaltet unsere Zukunft!" Mit dem Preis sollen innovative und kreative Ansätze im Ehrenamt gefördert und die Anerkennung für bürgerschaftliches Engagement gestärkt werden. Die Ebersberger SPD-Landtagsabgeordnete Doris Rauscher ruft zur Beteiligung an der Preisausschreibung auf: "47 Prozent der Menschen in Bayern engagieren sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich - oftmals mit eigenen kreativen Ideen." Diese Impulsgeber könnten die Gesellschaft nachhaltig beeinflussen und dadurch die Zukunft für die nächste Generation lebenswerter machen, so Doris Rauscher. "Alle ehrenamtlich Engagierten sind daher herzlich eingeladen, sich mit ihren Projekten zu bewerben." Insgesamt werden Preisgelder in Höhe von 75 000 Euro vergeben. Ausgezeichnet werden Einzelpersonen, Teams oder Organisationen, die innovative, gemeinwohlorientierte Ideen und Projekte in Bayern selbst planen und durchführen. Die Bewerbungsfrist für den Ehrenamtspreis endet am 13. Oktober. Weitere Informationen rund um die Bewerbung finden Interessierte im Internet unter dem Link unter www.innovationehrenamt.bayern.de.