Matyas Wolter an der Sitar sorgt für die exotische Klänge des Trios. Aaron Christ begleitet ihn an den Drums.

Eigentlich ist es ja längst keine Überraschung mehr: Wer zu einer Veranstaltung der Kleinkunstbühne "Leierkasten" der evangelischen Friedenskirche in Dachau kommt, kann absolut sicher sein, einen Abend auf höchstem musikalischen und unterhaltsamen Niveau zu erleben. Knapp 35 Jahre Erfahrung liegen immerhin hinter dem engagierten Team um Frank Striegler und Florian Heiser. Dennoch überrascht jedes Mal die Vielfältigkeit und das Außergewöhnliche ihres Kulturprogramms: Ein Jazzkonzert mit Piano und Schlagzeug reicht jedenfalls nicht. Am Samstagabend kam mit einem Trio aus dem Raum Berlin deshalb noch die indische Langhalslaute "Sitar" hinzu. Einen faszinierenden Konzertabend bot das "Pulsar Trio", das mit seiner fast zwei Stunden andauernden reinen Spielzeit das Publikum von der ersten bis zur letzten Minute verzauberte.

Schon bei den ersten Klängen ist den Zuhörern klar, warum die passionierten Musiker ein persönlicher Wunsch von Frank Striegler waren. Ein einziges Klangerlebnis aus flüsternden Tönen ist das Konzert, gemischt mit eindringlichen Lauten, betörenden Klängen wie aus 1001 Nacht und pulsierenden Rhythmen, die zum Mitwippen und zum Mitschwingen auffordern - und bei denen Herden von Tieren an den geistigen Augen vorbeizumarschieren scheinen. "Zoo of songs" heißt denn auch das dritte und neueste Album, welches das Trio, ein Kombinat an außergewöhnlichen Talenten, an diesem Abend vorstellt.

Da ist einmal Matyas Wolter, der die Sitar gefühlvoll zum Schwingen bringt. Bereits während seines musikwissenschaftlichen Studiums an der TU Berlin hatte sich der Gitarrist intensiv mit indischer Raga-Musik beschäftigt. Um diese Musik auf traditionelle Weise zu erlernen, lebte er fünf Jahre bei einem Sitar- und Surbaharlehrer in Indien. Längst gastiert Matyas international auf namhaften Bühnen und arbeitet unter anderem in musikalischen Projekten als Gastmusiker. Außerdem komponiert er Filmmusik. Im Frühjahr 2007 trafen Matyas Wolter und Beate Wein, Pianistin, Sängerin und Instrumentallehrerin, "durch Zufall" musikalisch in Indien aufeinander. In Potsdam starteten sie die ersten Versuche, die Sitar und das Klavier miteinander zu kombinieren. Aaron Christ, der "Multiinstrumentalist" und auch freischaffender Percussionist, kam kurze Zeit später hinzu. Das Trio war perfekt.

Die Spielfreude der Drei zu beobachten: Mal versunken in die Klänge, dann wieder körperlich mitgerissen. Pianistin Beate Wein macht während des Spiels fast schlangenartigen Bewegungen.

"Es ist so schön, wenn mit Herzblut und Liebe Kultur angeboten wird", hatte Beate Wein zu Beginn des Konzertes den Veranstalter des warmherzigen und kulinarischen Empfangs gelobt. Gleiches gilt aber auch für sie und die Gruppe selbst. Mit ihrer leidenschaftlichen und lebensfrohen Art lassen sie keinen Zweifel an ihrer selbst gestellten Lebensaufgabe: Über die Musik und die Instrumente Kulturen und Menschen zu verbinden. "Wenn wir miteinander kommunizieren, obwohl Welten uns trennen. Wenn Musik kommuniziert ...", mehr braucht Beate Wein nicht zu sagen.

Auch nicht, als sie zwischen zwei Stücken einen Spendenkorb für die Organisation "Eine Million gegen Rechts" herumgehen lässt. Die gesammelten Gelder sollen ohne Abzug, Jugendzentren und Kultureinrichtungen zu Gute kommen. Dann gehen die Gedanken wieder mit ihren selbstkomponierten Stücken auf Reisen, folgen Karawanen, schwingen mit imaginären Tänzern und träumen in warmen Wüstenwinden... Viel zu schnell ist das Konzert vorbei, viel zu kurz ist der unterhaltsame Abend. Frank Stiegler und sein Leierkastenteam haben aber noch weitere kulturelle Schmankerl in ihrem abwechslungsreichen wie hochkarätigem Halbjahresprogramm. Ganz verstehen kann der Organisator es nicht, dass tatsächlich noch nicht alle Konzerte ausverkauft sind. Auch für die Theatertage, die am 3. November beginnen und am 19. November enden, seien noch Plätze frei.