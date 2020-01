Ein Ruderteam des Ignaz-Taschner-Gymnasiums während eines Trainingslagers am Wolfgangsee 2019. Viele Schüler trainieren auch in ihrer Freizeit.

Die Sportarten Rudern und Volleyball haben am Ignaz-Taschner-Gymnasium in Dachau seit jeher eine lange Tradition. Ebenfalls Tradition ist es, dass besondere sportliche Erfolge über einen Schulrundspruch verkündet werden. "Damit es auch wirklich jeder mitbekommt" erzählt stolz der stellvertretende Schulleiter, Peter Schötz. Alle Schüler die gewonnen haben, werden einzeln namentlich in der Durchsage genannt. Dieses Mal wird es wohl eine etwas längere Durchsage gewesen sein. Denn gleich drei Mannschaften des Ignaz-Taschner-Gymnasiums haben im vergangenen Jahr sehr erfolgreich an dem Schulsportwettbewerb "Jugend trainiert für Olympia" teilgenommen.

Jeweils zweite Bundessieger wurden das Ruder- und das Volleyballteam WK II der Jungen. Und auch das Ruderteam der WK II der Mädchen konnte als dritter Bundessieger einen großen Erfolg feiern. Für ihre besonderen Leistungen wurden die Mannschaften nun Anfang Januar von Kultusminister Michael Piazolo ausgezeichnet. Auch Staatssekretärin Anna Stolz gratulierte den Schülerteams. Ort für die Feierlichkeiten war der prachtvolle Kaisersaal der Residenz in München.

Mit den Schülern bei der Verleihung waren auch die Trainer der Schulsportmannschaften. Jana Feldner, die die Rudermannschaft der Mädchen trainiert, Thomas Hücherig, Trainer der Rudermannschaft der Jungen, und Thomas Bruckmann, Trainer der Volleyballmannschaft der Jungen. Begleitet wurden die Schüler und Lehrer des Ignaz-Taschner-Gymnasiums zudem vom stellvertretenden Schulleiter, Peter Schötz. Um auf Bundesebene solche Ergebnisse zu erzielen ist es ein langer Weg. "Zunächst müssen sich die Schulmannschaften auf Landesebene durchsetzen um überhaupt qualifiziert zu werden", erklärt Peter Schötz. Dazu trainieren die Schüler mehrmals pro Woche. Das Ignaz-Taschner-Gymnasium verfügt als Stützpunktschule für Volleyball und Rudern über Sonderkontingente von Unterrichtsstunden für eben diese Sportarten. Doch auch über den Schulsport hinaus trainieren viele der Schüler in ihrer Freizeit in Vereinen, die eng mit der Schule zusammenarbeiten.

So auch Janne Kaiser. Der 17-jährige Schüler aus Dachau besucht die Q 12 des Ignaz-Taschner-Gymnasiums. Er war als Mitglied der Volleyballmannschaft bei der Ehrung des Kultusministeriums mit dabei. "Es ist wirklich schön, wenn man etwas erreicht, und das dann auch gesehen wird", sagt Janne.

"Volleyball ist ein wichtiger Teil meines Lebens", erzählt der junge Mann voller Begeisterung. "Durch den Teamsport habe ich gelernt, mit vielen verschiedenen Leuten auf menschlicher und sportlicher Ebene gut klarzukommen und Spaß zu haben. Außerdem habe ich durch die Turniere gelernt, mit Stress und Nervosität umzugehen" erzählt der 17-Jährige weiter. Diese Erfolge sprächen für das Konzept, sind sich die Beteiligten einig.