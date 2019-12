Mit knapper Mehrheit hat der Stadtrat in Dachau den Haushalt für das Jahr 2020 beschlossen. Insgesamt sind Ausgaben in Höhe von mehr als 57 Millionen Euro, nämlich genau 57 252 300 Euro, bewilligt. Die Rücklagen der Stadt werden dadurch nahezu zur Gänze aufgebraucht, außerdem muss ein Kredit in Höhe von rund 6,6 Millionen Euro aufgenommen werden. Während sich viele Stadträte über die zukunftsträchtigen Investitionen freuten, hagelte es vor allem von der CSU und den Freien Wählern Kritik, sie stimmten schlussendlich auch gegen den Entwurf.

In seiner elfseitigen Haushaltsrede schwärmte Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) von den Werten, die der Haushalt widerspiegele: Besonders wichtig seien der Stadt demnach Kinder, Bildung und Sport - Beträge jeweils im zweistelligen Millionenbereich sollen in den kommenden vier Jahren in diesen Bereichen fließen. Man dürfe nicht allein in den Kategorien rentabel und unrentabel, wirtschaftlich und unwirtschaftlich denken. Das betrifft vor allem die Stadtwerke, deren Minus 2020 voraussichtlich bei 2,2 Millionen Euro liegen wird. Ernüchternd und schockierend seien diese Zahlen der Stadtwerke, sagte CSU-Fraktionsvorsitzender Florian Schiller. Haushaltsdisziplin sehe anders aus. Die Stadtwerke seien dank der Gewinne aus den Sparten Strom und Gas "der Goldesel der Stadt" gewesen, stellte auch Edgar Forster (FW) fest - trotzdem erweitere man nur in den defizitären Bereichen, also das Hallenbad und den Nahverkehr.

Vom Vorwurf des mangelhaften Managements bei den Stadtwerken landeten die Stadträte dann sogleich beim zweiten großen Kritikpunkt: Der Kreisumlage, beziehungsweise der finanziellen Beteiligung des Landkreises an Projekten wie dem geplanten Zehn-Minuten-Takt der Dachauer Stadtbusse. Denn, so kritisierten unter anderem Hartmann und Rainer Rösch (ÜB), da das ausgeweitete Nahverkehrsangebot nicht nur den Dachauern, sondern auch Bürgern umliegender Gemeinden zugute komme, müsste der Landkreis dieses stärker bezuschussen. Obwohl die Stadt Dachau rund ein Drittel der gesamten Kreisumlage stemme, fließe nur sehr wenig davon wieder zurück. Wäre das Gegenteil der Fall, so wären auch die Verluste auf Seiten der Stadtwerke geringer, so die Schlussfolgerung.

Auch die Kreisumlage ist Thema

Doch nicht nur die Verwendung der Mittel aus der Kreisumlage ist Thema in der Debatte, sondern auch deren Höhe. Jüngst wurde im Kreisausschuss nämlich die Erhöhung der Kreisumlage von 47 auf 48 Prozentpunkte beschlossen - ob der Kreistag dem letztlich zustimmt, ist offen. Die Stadt Dachau plant die Kreisumlage in ihrem Haushalt jedenfalls mit 31 Millionen Euro ein, also 47 Prozentpunkten. Aufgrund der gestiegenen Umlagekraft der Stadt sind das trotzdem rund 2,5 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Die CSU, die eine Erhöhung der Kreisumlage bereits im Kreisausschuss befürwortete, kritisierte die Haushaltsplanungen der Stadt deshalb heftig: "Wir brauchen Klarheit und Wahrheit", konstatierte Schiller. Ein Haushaltsplan sei keine Wunschliste, sondern müsse die zu erwartenden Ausgaben enthalten - also auch eine erhöhte Kreisumlage. Sollte diese im Kreistag tatsächlich noch beschlossen werden, gibt es laut Stadtkämmerer Thomas Ernst aber Möglichkeiten, den benötigten Betrag aufzubringen. Durch Minderausgaben oder Mehreinnahmen an anderer Stelle könne man die überplanmäßige Ausgabe finanzieren. Allerdings gehe man - auch auf Grund des sich in anderen Gemeinden formierenden Widerstands - nicht davon aus, dass es soweit komme.

Am Erfüllen aller Wünsche, die während des Jahres aufgekommen seien, störte sich auch Wolfgang Moll (Wir). Entgegen der Behauptungen sei in den letzten Jahren nicht solide gewirtschaftet worden und auch für die kommenden Jahre sei das "alles andere als ein brauchbarer Plan." Trotzdem stimmte Moll dem Haushalt schließlich "trotz erheblicher Bedenken" zu, um die Kommunalpolitik nicht zu blockieren. Oberbürgermeister Hartmann hatte bereits im Vorfeld vor den Folgen einer Ablehnung des Haushalts gewarnt. Dann könnten etwa sämtliche Vereinszuschüsse vorerst nicht ausbezahlt werden.

Auch die Kritik an Wirtschaftsförderung und sozialem Wohnungsbau ließ in den Reden der Fraktionsvorsitzenden nicht lange auf sich warten. Bis auf SPD, Bündnis und Grüne schien niemand so recht überzeugt vom schlussendlich verabschiedeten Haushalt. Es blieb bei der Hoffnung, dass nicht alles so schrecklich werde, wie vorhergesagt, und beim nächsten Entwurf eine klare Richtungsänderung hin zu weniger Verschuldung sichtbar werde.