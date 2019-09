In zwölf Gewerken soll sie wiedereingeführt werden

Die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CSU (MU/MIT) und die Kreishandwerkerschaft in Dachau begrüßen die Einigung der Großen Koalition auf eine Rückkehr zur Meisterpflicht in zwölf Gewerken. "Es war ein großer Fehler, dass die rot-grüne Bundesregierung 2004 die Meisterpflicht für 53 Gewerke abgeschafft hat", sagen Kreishandwerksmeister Ulrich Dachs und die MU-Kreisvorsitzende Christine Unzeitig. "Sowohl die Qualität als auch die Ausbil-dungsleistung haben stark abgenommen. Deshalb ist es ein großer Erfolg, dass die Große Koalition diesen Fehler jetzt in den meisten relevanten Gewerken korrigiert."

Am 9. September haben sich Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden von Union und SPD im Bundestag, Carsten Linnemann und Sören Bartol, auf die Handwerksberufe geeinigt, in denen die Kriterien für eine Meisterpflicht erfüllt werden. Der Vorschlag beinhaltet die Wiedereinführung der Meisterpflicht in folgenden zwölf Gewerken: Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, Betonstein- und Terrazzohersteller, Estrichleger, Behälter- und Apparatebauer, Parkettleger, Rollladen- und Sonnenschutztechniker, Drechsler und Holzspielzeugmacher, Böttcher, Glasveredler, Schilder- und Lichtreklameher-steller, Raumausstatter, Orgel- und Harmoniumbauer. "Die Meisterpflicht soll zum 1. Januar 2020 eingeführt werden. Sie soll aber nur für neu gegründete Betriebe gelten, bestehende Betriebe genießen Bestandsschutz", erläutern beide.

Die Wiedereinführung der Meisterpflicht ist eine zentrale Forderung der Verantwortlichen, denn aus ihrer Sicht ist der Meisterbrief ist ein Qualitätsmerkmal des Handwerks. Er garantiere höchste Qualität der Arbeit und der beruflichen Ausbildung der Betriebe. Deshalb sei es so wichtig, dass die Koalition den Meisterbrief erhalten und gestärkt werde.

Dachs und Unzeitig fordern von der Großen Koalition eine weitere Stärkung des dualen Ausbildungssystems: Sie schlagen einen Meisterbonus vor, mit dem bei bestandener Meisterprüfung angefallene Gebühren ganz oder teilweise erstattet werden können, denn ein Meisterbonus oder auch eine Gleichstellung des Meistertitels mit dem Bachelor würde helfen, dem Trend zur Akademisierung entgegenzuwirken und die Attraktivität der Ausbildungsberufe dauerhaft zu verbessern, sind die beiden überzeugt.