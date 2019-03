18. März 2019, 21:38 Uhr Dachauer Forum Viele Glückwünsche und ein Eklat

Pfarrer Thomas Körner löst mit seinem launigen Beitrag bei der Jubiläumsfeier des Dachauer Forums Irritationen aus

Von Andreas Förster, Dachau

Geschäftsführerin Annerose Stanglmayr und der erste Vorsitzende des Dachauer Forums, Anton Jais, zeigten sich bei der Jubiläumsfeier im Thoma-Haus dankbar für all die Begegnungen, die dazu beigetragen haben, 50 Jahre erfolgreich im Landkreis zu wirken. Als Ort der Begegnung ist das Dachauer Forum schließlich auch gedacht. Die ersten, die als Gratulanten auf die Bühne des Stockmann-Saals traten, waren der langjährige Sprecher des Podiums Dachau, Pfarrer Thomas Körner, Dachaus zweiter Bürgermeister Kai Kühnel, Landkreisdekan Heinrich Denk, VHS-Geschäftsführerin Dachau Land Ksenija Pointner und Heidi Schaitl, Kreisgeschäftsführerin der Caritas. Körner sagte, das Podium als Einrichtung der evangelischen Erwachsenenbildung habe viel von der größeren und älteren Schwester, dem Dachauer Forum, gelernt. Für die Zukunft schlug er vor, den Missbrauch in der katholischen Kirche zum Jahresthema zu machen, damit zusammenhängend ein Ende des Zölibats. Dazu überreichte er einen Gutschein fürs "Freudenhaus", ein Restaurant in Kleinberghofen, mit dem Hinweis, man habe sich auch um einen Gutschein des Leierkastens in München bemüht, diese seien jedoch ausverkauft gewesen. Bei einem Teil der Gäste lösten die humorvoll verpackten Seitenhiebe auf die katholische Sexualmoral hörbar Unbehagen aus. Allerdings wurde diese Irritation rasch wieder ausgeräumt: Körner hat sich bereits entschuldigt, dass er womöglich etwas über das Ziel hinausgeschossen sei.

Natürlich gab es zu diesem Anlass etliche Lob- und Dankesreden sowie ermutigende Zukunftswünsche, unter anderem von Landrat Stefan Löwl, der Landtagsabgeordneten Ute Eiling-Hütig und der Ordinariatsdirektorin und Leiterin des Ressorts Bildung der Erzdiözese München und Freising, Sandra Krump. Oberbürgermeister Florian Hartmann, sonst bei Großveranstaltungen immer persönlich anwesend, schickte dieses Mal nur eine Video-Grußbotschaft. Er hob die Bedeutung der Geschichtswerkstatt und des Gedächtnisbuchs hervor und lobte die Wissens- und Wertevermittlung des Forums. Kühnel verwies auf die Bedeutung des Forums als Wegbereiter für die Gedenk-, Lern- und Erinnerungspolitik der Stadt.

Die pädagogische Mitarbeiterin Annemarie Eckert zeigte einen Film über das Dachauer Forum. Anhand kurzer Interview-Statements prägender Figuren wie Andreas Kreuzkam, der die Geschicke des Forums 30 Jahre leitete, und Bezirksheimatpfleger Norbert Göttler, unter anderem Initiator der Geschichtswerkstatt und des Poetischen Herbsts, fasste der Film die Geschichte des Bildungswerks und seine Bedeutung für die Pfarreien im Landkreis kurzweilig zusammen. Jedes Betätigungsfeld des Forums wurde dabei angesprochen, von der Bibel- und Trauerarbeit über das Eltern-Kind-Programm bis zur Gedenkstättenarbeit, dem Gedächtnistraining und dem Seniorenstudium. Die Leiterin der Geschichtswerkstatt, Annegret Braun, stellte zudem ihre Festschrift mit einer Chronik über 50 Jahre Bildungsarbeit vor. Zu der Feier kamen auch frühere Forums-Vorsitzende; einer war sogar aus Belgrad angereist.