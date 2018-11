16. November 2018, 22:00 Uhr Dachauer Forum Seminar für Trauerbewältigung

Wer einen Menschen verliert, der sehr geliebt wurde, verändert sich das Leben oft radikal. Die Trauer, jene Zeit, die wir brauchen, um mit dem Verlust leben zu lernen, ist dann wie ein unbekanntes Land, das wir nie zuvor betreten haben. Der Seniorentag für Trauernde soll helfen, sich in diesem Land besser zu orientieren, die Angst davor zu verlieren, um sich so neu zurecht zu finden. Daher ist der Thementag, veranstaltet vom Dachauer Forum, für Trauernde gedacht, aber auch für Menschen, die sich unsicher sind, wie sie Trauernden gegenübertreten können. Geleitet wird der Tag von Walter Hechenberger vom NetzwerkTrauer Dachau "Tabor". Beginn ist am Samstag, 17. November, um 10 Uhr an der KLVHS Petersberg in Erdweg. Die Kosten inklusive Verpflegung belaufen sich auf 24,50 Euro. Es wird um Anmeldung unter Telefon 08131/99 68 80 gebeten.