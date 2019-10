Das Dachauer Forum bietet ein Austauschtreffen für Kulturdolmetscher an. Fünf Qualifizierungskurse haben bereits stattgefunden, am Montag, 21. Oktober, 19.30 bis 21 Uhr, besteht nun die Möglichkeit, die Teilnehmer der anderen Kurse kennen zu lernen und sich auszutauschen. Ergänzt wird der Abend in der Ludwig-Ganghofer-Straße 4, durch ein Referat von Grundschullehrerin Ursula Burkner, zum Thema "Fit für Einsätze als Kulturdolmetscherin und Kulturdolmetscher bei Gesprächen in Schulen." Anmeldung unter 08131 99 68 80.