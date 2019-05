23. Mai 2019, 22:01 Uhr Dachauer Forum Gesprächskreis für Ehrenamtliche

Das Dachauer Forum veranstaltet für alle, die in einem Senioren- und Pflegeheim ehrenamtlich tätig sind oder werden wollen, einem Gesprächskreis. Am Mittwoch, 29. Mai, 19 bis 21 Uhr, werden im Caritas Altenheim Marienstift, Schillerstraße 40, in Dachau, Themen behandelt, die für die Arbeit mit den Bewohnern von Bedeutung sind. Anmeldung: Ursula Binsack, Telefon 0175/578 98 60 oder UBinsack@eomuc.de.