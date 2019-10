Im sonst so ruhigen Stadtwald schallen Kinderstimmen zwischen den Bäumen hindurch. Es ist die Klasse 3d von der Klosterschule Dachau, die da im Gehölz zugange ist. Zwar wissen die Schülerinnen und Schüler, dass eine der Regeln an diesem Tag im Wald ist, sich leise zu verhalten und die Tiere nicht zu stören, an dieser Stelle und für den Moment hat Förster Franz Knierer dieses Gebot jedoch feierlich aufgehoben. Denn die Kinder sollen eine Holzhütte aufbauen, und Sinn der Übung ist, in der Gruppe gut miteinander zu kommunizieren. Das tut die eifrige Grundschulklasse - zwar laut und zunächst chaotisch -, aber bald haben sie sich untereinander organisiert und schleppen immer zu zweit die Holzstämme herbei, die der farblichen Nummerierung entsprechend je zwei quer und zwei längs aufeinander gelegt werden müssen. Unter viel fröhlichem Geschnatter und Zurufen - "Nein!", "Hey! Andersrum", "Hör mal zu!" und "Schau mal, so!" - wachsen die Wände der Hütte allmählich empor.

Die 3d verbringt diesen Schultag im grünen Klassenzimmer. Die Kinder sollen den Wald mit allen Sinnen begreifen können und in erlebnisorientierten Aktivitäten, wie dem Errichten einer Holzhütte, ihr Wissen vertiefen und auch lernen zusammenzuarbeiten. Zur Unterstützung des Themas Wald im Heimat- und Sachkundeunterricht an den Schulen bieten die Förster vom Amt für Ernährung Landwirtschaft und Forsten Waldführungen an. Im September und Oktober sind die Förster Lisa Schubert und Franz Knierer täglich mit Grundschülern im Wald unterwegs. Weil sich alle 75 der dritten Klassen im Landkreis angemeldet haben, werden die beiden Förster von den sachkundigen Waldpädagoginen Barbara Karcher, Marion Stadler und Sibylle Schmechel bei dieser Aufgabe unterstützt.

Detailansicht öffnen Die Kinder der Klasse 3d der Klosterschule Dachaulernen lernten im Stadtwald Wissenswertes über Tiere und Bäume. (Foto: Toni Heigl)

Knierer und Schmechel begleiten die 3d und ihre Lehrerin Silke Strobl durch den Stadtwald. Der Förster und die Waldpädagogin erzählen den Kindern über das Ökosystem Wald. Dabei geht es zum Beispiel auch darum wie anhand der Blattform oder der Rinde die Baumart bestimmt werden kann, welche Tiere im Wald leben und wovon sie sich ernähren, aber auch darum, was die Wälder bedroht und wie man sie schützen kann.

Die Klasse weiß schon einiges über den Wald und seine Bewohner. Wenn es Neues zu erfahren gibt, hören alle aufmerksam zu. Knierer zeigt ihnen ein durchlöchertes Stück Rinde und fragt, welches Tier wohl seine Spuren darin hinterlassen haben könnte. "Reh," ruft erst ein Kind, "Hase" ein anderes. Schließlich wird die richtige Lösung gefunden: der Specht. Knierer nickt zufrieden. "Einen Specht haben wir vorhin ja schon gehört. Warum klopft der mit dem Schnabel in das Holz?" Ein Schüler hat die Erklärung prompt parat: "Er macht sich eine Bruthöhle oder sucht nach Würmern und Maden." Knierer ist stets in einem lockeren und gut gelaunten Gespräch mit seinen jungen Zuhörern befasst und vermittelt so den Stoff seines Fachgebiets, ganz ohne trocken zu dozieren.

Mehr noch als Faktenwissen liegt im Fokus dieses Waldtags ein ganzheitliches Verständnis von der Bedeutung des Walds als Lebensraum vieler Arten. "Mir geht es gar nicht in aller erster Linie darum, dass die Kinder am Schluss die Baumarten auswendig können," sagt Knierer. "Wichtiger ist, dass sie nach Hause gehen und sagen: Wald ist toll! Wir sind Teil der Natur." Schmechel hat eine ähnliche Vorstellung davon, was die Kinder von diesen Führungen idealerweise mitnehmen sollen. "Es geht nicht um reine Wissensvermittlung, sondern Herzensbildung. Ich schütze nur das, was ich liebe," sagt Schmechel.

Detailansicht öffnen Die Förster zeigten den Schülern unter anderem wie sie anhand der Rinde und der Blattform die Baumart bestimmen können. (Foto: Toni Heigl)

Aus allen möglichen Naturmaterialien, die sie im Wald finden, dürfen die Kinder als letzte Aufgabe des Tages Waldbilder legen. Knierer teilt sie dafür in kleinere Gruppen auf die jeweils ein Tier auf einer Karte als ihr Maskottchen zugeordnet bekommen. So gibt es etwa die Waldmäuse, Spechte, Eulen und Igel. Sie alle eilen in unterschiedliche Richtungen los auf der Suche nach den Schätzen des Waldes. Farnblätter, Moos, Fichtenzapfen, Schneckenhäuschen, Rindenstücke und Äste finden Eingang in die Bilder, deren Rahmen mit Ästen auf dem Boden festgelegt wurde.

Mit einem Stock, der als Mikrofon dient, interviewt Knierer die Gruppen schließlich zu ihren Waldbildern. "Wir haben ein gemütliches Zuhause für Tiere gebaut," erklärt David einen Laubhaufen, der Teil des Werks seiner Gruppe ist. "Unser Bild ist sehr grün und besteht aus verschiedenen Sachen, zum Beispiel aus Fichtenzapfen," sagt Abraar. Reihum geht das hölzerne Mikrofon und die Kinder haben viel Freude - und viel gelernt.