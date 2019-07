29. Juli 2019, 21:38 Uhr Dachauer Dirigent Trauer um Manfred Geißer

Von Helen Krueger-Janson, Dachau

Wie erst jetzt bekannt wurde, ist der ehemalige Dirigent der Ludwig-Thoma-Musikanten, Manfred Geißer, im Alter von 76 gestorben. Geißer war 1953 eines der Gründungsmitglieder der Knabenkapelle Dachau, die von Peter Paul Winkler geleitet wurde. Von 1972 bis 2013 leitete er die Ludwig-Thoma-Musikanten. Unter seiner Leitung gelang der Kapelle, was nur ganz wenige schaffen, nämlich auf dem Münchner Oktoberfest zu spielen, wo sie auch heute noch im Bräurosl-Festzelt auftreten. Manfred Geißer bewies Mut, indem er auch Schlager ins Programm aufnahm und so die Blaskapellenkultur der Wiesn revolutionierte. 2013 gab er den Taktstock an Rainer Hernek ab. Am 8. Juli ist Manfred Geißer nach schwerer Krankheit gestroben. Auf seinen Wunsch hin hatte die Familie die Nachricht von seinem Tod bis nach der Beerdigung zurückgehalten. Am Montag trafen sich die Thoma-Musikanten zu einer Andacht, um ihres langjährigen Dirigenten zu gedenken.