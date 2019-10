Die Dachauer CSU-Bundestagsabgeordnete Katrin Staffler begrüßt die Änderung der Handwerksordnung, zu der am Freitag die erste Lesung im Deutschen Bundestag stattgefunden hat. Für zwölf Gewerke, darunter Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, Estrichleger, Parkettleger, Raumausstatter und Schilder- und Lichtreklamehersteller soll die Zulassungspflicht eingeführt werden. "Das Handwerk hat in Deutschland eine ganz besondere Bedeutung", schreibt Staffler in einer Pressemitteilung. "Deshalb müssen wir die richtigen Rahmenbedingungen für unsere Handwerksbetriebe schaffen. Gerade in Dachau und Fürstenfeldbruck ist das Handwerk fest verwurzelt und leistet einen großen Beitrag zu unserem wirtschaftlichen Wohlstand."