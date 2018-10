30. Oktober 2018, 21:58 Uhr Dachauer Chor "Cantori" in Auschwitz Stimmen der Erinnerung

An der Todesrampe von Auschwitz, wo Musizieren normalerweise streng verboten ist, singt der Chor "Cantori" das "Dachaulied". Es ist eine tiefe Verneigung vor dem 2016 verstorbenen Zeitzeugen Max Mannheimer - und ein Bekenntnis zu seinem Vermächtnis

Von Gregor Schiegl, Dachau / Oświeçim

Alle, die dabei waren beim Holocaust-Gedenkkonzert in der Kirche Sankt Josef von Oświeçim, verwenden dieselben Vokabeln. "Bewegend" sei der Auftritt des Dachauer Chors Cantori gewesen, "berührend", ja, "etwas ganz Besonderes". Neben sakralen Stücken von Felix Mendelssohn Bartholdy oder Scarlatti sang der Chor das jiddische Volkslied "Dana dana" und die Eigenkomposition ihres Chorleiters Jürgen Rothaug "Rage to live" mit einem Text der Indersdorfer Zeitgeschichtlerin Anna Andlauer. Der Ausdruck "Rage to live", die "Wut zu leben", stammt von einem KZ-Überlebenden: Warum ist man selbst davongekommen, während so viele andere sterben mussten? Diese Frage quält viele Überlebende. Rothaug hat das Motiv künstlerisch aufgegriffen.

Das Gedenkkonzert in der Kirche Sankt Josef ist sehr emotional. (Foto: Helena Kausch)

2016 war ein ähnliches Konzert mit demselben Stück schon einmal zu hören, 800 Kilometer entfernt, in der Dachauer Papierfabrik. Damals war auch der Vorsitzende der Dachauer Lagergemeinschaft Max Mannheimer unter den Zuhörern gewesen. "Das Konzert musst du unbedingt auch in Auschwitz spielen", hatte er zu Rothaug gesagt, aber der hatte das sowieso vor, und nun, da wieder mal eine Delegation aus dem Landkreis Dachau um Landrat Stefan Löwl zu den Partnern nach Oświeçim reiste, war der Zeitpunkt gekommen, den Plan in die Tat umzusetzen.

An der Todesrampevon Auschwitz begleiten Musiker die Sänger zum "Dachaulied". (Foto: Helena Kausch)

Max Mannheimer konnte das Konzert leider nicht mehr miterleben. Er starb Ende 2016 im Alter von 96 Jahren. Und doch war er auch jetzt präsent, einerseits durch seine expressiven Gemälde, die während des Konzerts auf die Wände der Kirche projiziert wurden, andererseits durch sein eindrucksvolles Vermächtnis als Zeitzeuge.

Jahrelang besuchte Mannheimer Schulen und erzählte seine Lebensgeschichte. Wie seine Eltern, seine Frau, seine Schwester, sein Bruder 1942 an der Todesrampe in Auschwitz als "arbeitsunfähig" aussortiert und umgebracht wurden. Ein weiterer Bruder fiel den Nazis auch zum Opfer, nur Max und seine Bruder Edgar überlebten. Wie er die brutale Zeit in den Lagern, darunter Dachau, mit Mühe und Not überlebte. Den von so viel Grausamkeit verstörten Jugendlichen sprach er selbst Trost zu: Sie würden keine Schuld an dem Geschehenen tragen, aber sie seien dafür verantwortlich, dass sich solche schrecklichen Dinge nie mehr wiederholen. "Dafür hat Max Mannheimer gelebt: zu zeigen, dass Schlimmes passiert ist, aber wir nach vorne schauen müssen", sagt Jürgen Rothaug, und diesem Vermächtnis fühlt er sich mit seinem Chor - die Altersspanne reicht von 15 bis zu seinen eigenen 74 Jahren - verpflichtet. Ein Stück war dem selbst in Dachau inhaftierten Max Mannheimer immer besonders wichtig, das "Dachaulied", das die KZ-Gefangenen jeden Morgen anstimmten, wenn das Arbeitskommando aufbrach zur Schinderei im Dachauer Moor: "Fern von uns sind alle Freuden, / Fern die Heimat und die Fraun, / Wenn wir stumm zur Arbeit schreiten, / Tausende im Morgengraun." Jürgen Rothaug hatte es mit seinen Sängern bei einer Feier an der KZ-Gedenkstätte 2015 so ergreifend intoniert, dass Rothaug ihm versprechen musste, dieses Lied auch in Auschwitz zu Gehör zu bringen. Der Chor wählte dafür die Todesrampe des ehemaligen Vernichtungslagers Auschwitz, eben jene Stelle, an der Max Mannheimer viele seiner Familienangehörigen zum letzten Mal sah.

Gesungen wird unter anderem das Lied "Rage to live". (Foto: Helena Kausch)

Nun ist Musizieren an diesem Ort aus Respekt vor den Opfern eigentlich streng untersagt, doch war das Ansinnen des Chors ja genau eine Bezeugung des Respekts. Jürgen Rothaug spricht von einer "tiefen Verneigung vor Max Mannheimer", und das leuchtete auch den polnischen Behörden ein. Löwls Amtskollege, der Landrat von Oświeçim, Zbigniew Starzec, erwirkte eine Ausnahmegenehmigung. "Kunst hat das Vorrecht, über Politik hinauszugehen", sagt der Chorleiter. Den Gesang des Ensembles begleiteten drei Musiker mit Geige, Trompete und Posaune. Das Dachau Lied an diesem Ort: "Das hat uns bis auf die Knochen berührt", erzählt Rothaug.

Lange Zeit war das Dachaulied fast in Vergessenheit geraten, obwohl der Texter der Zeilen niemand Geringerer war als der Schriftsteller Jura Soyfer. Dieses junge Talent könnte einer der ganz großen Literaten werden, hieß es damals in den Feuilletons. Doch Soyfer war Jude und Kommunist. Als er 1938 versuchte, auf Skiern aus dem gerade angeschlossenen Österreich in die Schweiz zu fliehen, wurde er verhaftet und ins KZ Dachau deportiert. Die Verhöhnung der Häftlinge durch den Spruch am KZ-Tor "Arbeit macht frei" nahm er zum Anlass, einen Liedtext zu schreiben. Im Refrain heißt es: "Bleib ein Mensch, Kamerad, / Sei ein Mann, Kamerad. / Mach ganze Arbeit, pack an Kamerad, /Denn Arbeit, denn Arbeit macht frei!" Soyfer verkehrte den Zynismus der Peiniger zu einer Durchhalteparole für die Gepeinigten, zur Verteidigung der Menschlichkeit und damit zum Triumph über das menschenverachtende Lagersystem. Eine "verrückte Ironie", sagt Jürgen Rothaug. Soyfers Mithäftling Herbert Zipper lernte den Text auswendig und komponierte die Melodie.

Dass das Lied nicht verloren gegangen ist, ist nicht zuletzt Rothaugs Verdienst. Von dem tausendfach gesungenen Lied gab es nur noch Fragmente der Melodie. Durch Befragung von Überlebenden und emsigem Stöbern in Archiven gelang dem Sänger eine Rekonstruktion. Dazu komponierte er auch eine Instrumentalversion. Der Liedtexter Jura Soyfer war drei Monate in Dachau. Er starb im KZ Buchenwald, gerade mal 26 Jahre alt. Aber sein Lied und seine Botschaft haben überlebt.