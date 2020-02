Der SPD-Bundestagsabgeordnete Michael Schrodi ermuntert Jugendliche zwischen 16 und 20 Jahren, sich am Kreativwettbewerb für den diesjährigen "Otto-Wels-Preis für Demokratie" zu beteiligen. Teilnehmer sind aufgefordert, sich kreativ mit dem Thema "Erinnern - Versöhnen - Unsere Zukunft friedvoll gestalten" 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs zu beschäftigen. "Wir suchen kreative Ideen, mit denen sich junge Menschen mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und dem Aufbruch in ein friedliches Europa auseinandersetzen", so Schrodi. Gerade in der heutigen Zeit sei es besonders wichtig, dass Menschen an die Schrecken des Zweiten Weltkrieges erinnern. Mit dem Otto-Wels-Preis für Demokratie zeichnet die SPD-Bundestagsfraktion junge Menschen mit kreativen Ideen aus. Die Teilnehmer können dabei aus drei verschiedenen Aufgabenstellungen und aus unterschiedlichen Darstellungsformen - von einer Rede über Fotografien bis hin zu Videos oder Essays - auswählen. Der Preis soll einen Beitrag dazu leisten, dass sich junge Menschen mit den Themen Erinnerungskultur und ein friedliches Zusammenleben in Europa beschäftigen. Eingereicht werden können Einzel- oder Gruppenarbeiten. Einsendeschluss ist der 28. Februar. Die Wettbewerbsausschreibung, das Teilnahmeformular und weitere Details sind unter www.spdfraktion.de/ottowelspreis abrufbar.Verliehen wird der Preis in diesem Jahr bereits zum siebten Mal.