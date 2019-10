Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Beate Walter-Rosenheimer und ihre Fraktion möchten verhindern, dass Menschen der Strom abgestellt wird. In einer Schriftlichen Anfrage an die Bundesregierung zur sogenannten Energiearmut haben sie Auskunft darüber verlangt, wie viele Menschen im vergangenen Jahr in Deutschland von einer Stromsperre betroffen waren. Deutschlandweit waren es, wie aus der Antwort hervorgeht, fast 300 000 Menschen, in Bayern allein 29 506 Fälle. Wie aus dem Büro von Walter-Rosenheimer verlautet, soll die Regierung Maßnahmen überlegen, wie solche Notlagen vermieden werden können. Eine Stromsperre habe zur Folge, dass man nachts im Dunkeln bleibe, keine warme Mahlzeit zubereiten und auch nicht heizen könne. Für ein geeignetes Instrument hält die Abgeordnete einen Frühwarnmechanismus zwischen Energieversorgern, Jobcentern und Sozialämtern, damit erkannt werde, wenn der Stromkunde seine Rechnungen nicht mehr begleichen kann. Walter-Rosenheimer sieht erheblichen Reformbedarf bei der Unterstützung von Menschen in Grundsicherung. "Die Regelsätze bei der Grundsicherung sind ohnehin so sehr auf Kante genäht, dass Menschen kaum ihre täglichen Bedarfe decken können." Seit der Einführung von Hartz IV seien die Stromkosten stärker gestiegen als der Stromkostenanteil im Regelsatz.