Eine 39-Jährige ist am Samstagabend gegen 22.40 Uhr in der Oberen Moosschwaigestraße in eine Polizeikontrolle geraten, weil sie mit ihrem am Bahnhof geparkten Auto permanent hupte. Die Dachauerin wollte eigentlich ihren Mann abholen und durch das Hupen auf sich aufmerksam machen, heißt es im Pressebericht der Polizei. Gleichwohl ist das vor allem einer vorbeikommenden Streife aufgefallen. Als die Polizisten die Frau kontrollierten, rochen sie Alkohol und bemerkten mehrere leere Spirituosenflaschen im Fahrzeug. "Hinzu kommt noch und das ist besonders verantwortungslos, dass sich im SUV die beiden ein- und siebenjährigen Kinder der nicht mehr fahrtauglichen Autofahrerin befanden", berichtet die Polizei. Ein Alkoholtest ergab bei der 39-Jährigen einen Wert von über ein Promille. Die Polizei nahm der Frau den Führerschein weg und brachte sie zur Blutentnahme auf das Dachauer Revier.