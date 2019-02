7. Februar 2019, 22:10 Uhr Dachau/Bergkirchen Alkoholisierte Autofahrer gestoppt

Die Polizei hat am Mittwoch zwei angetrunkene Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Zunächst musste sich gegen 18.50 Uhr in der Feldiglstraße ein 62-jähriger Dachauer mit seinem Pkw einer Verkehrskontrolle unterziehen. Als die Beamten erheblichen Alkoholgeruch des Mannes wahrnahmen, führten sie einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab 1,38 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Führerschein des 62-Jährigen sichergestellt sowie eine Blutentnahme angeordnet. Wenige Stunden später um 1.55 Uhr wurde der Polizei ein an der Staatsstraße 2047 in Bergkirchen im Graben liegender Pkw gemeldet. Als die Beamten dort ankamen, trafen sie ihren Angaben zufolge einen "stark schwankenden und lallenden" Fahrzeugführer an. Der Alkoholtest des 37-jährigen Indersdorfers ergab einen Wert von 1,82 Promille. Auch sein Führerschein wurde sichergestellt, der Mann musste sich ebenfalls einer Blutentnahme unterziehen.