Die Bayerische Landesstiftung hat insgesamt 25 000 Euro Zuschuss für die Sanierung zweier Baudenkmäler im Landkreis Dachau bewilligt. Das teilt der CSU-Landtagsabgeordnete Bernhard Seidenath mit. Der Stiftungsrat habe die Mittel in seiner jüngsten Sitzung genehmigt.

In beiden Fällen hatten private Eigentümer den Zuschuss seitens der Bayerischen Landesstiftung beantragt. Das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst hat sich den Stellungnahmen des Landesamts für Denkmalpflege angeschlossen und misst den beiden Baudenkmälern jeweils eine ortsbildprägende Eigenschaft sowie regionale Bedeutung bei. So fördert die Landesstiftung die Sanierung eines Anwesens in der Ludwig-Dill-Straße in Dachau mit einem Zuschuss in Höhe von 24 000 Euro. Dies entspricht 8,5 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten in Höhe von 281 000 Euro. Weitere 40 000 Euro Zuschuss kommen vom Bezirk Oberbayern. Den Rest der alles in allem knapp zweieinhalb Millionen Euro teuren Baumaßnahme - 2 237 000 Euro - finanziert der private Eigentümer aus Eigenmitteln.

Darüber hinaus fördert die Landesstiftung mit einem Zuschuss in Höhe von 1000 Euro die Außensanierung eines Anwesens in Westerndorf in der Gemeinde Haimhausen. Auch diesem ebenfalls in privatem Eigentum stehenden Gebäude hat das Landesamt für Denkmalpflege eine regionale Bedeutung bescheinigt. Die Gesamtsanierungskosten betragen in diesem Fall 22 700 Euro.

"Für den Finanzierungsbeitrag seitens der Bayerischen Landesstiftung bin ich außerordentlich dankbar", erklärte Bernhard Seidenath. "Die Zuschüsse der Landesstiftung leisten einen wichtigen Beitrag dazu, unser bauliches Erbe für die nachfolgenden Generationen zu erhalten. Sie sind auch Motivation für die Eigentümer, ihre Denkmäler zu pflegen."