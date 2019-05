2. Mai 2019, 21:56 Uhr Dachau Zeltlager für Kinder

Unter dem Motto "Weltraum-fremde Welten erkunden" erwartet in den Pfingstferien vom 16. bis 22. Juni Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren spannende Tage auf einem großen Kinder- und Jugendzeltplatz in Königsdorf nahe Bad Tölz. Die Friedenskirche veranstaltet den Spaß. In dem Kostenbeitrag von 160 bis 300 Euro ist alles enthalten. Der Zeltplatz liegt am Rand eines Landschaftsschutzgebietes in der Nähe der Isar. Geboten wird Spiel und Spaß, Lagerfeuer, Singen, Basteln und vieles mehr. Die Kinder werden von einem ausgebildeten Team betreut. Auskünfte unter www.kinderzeltlager.jimdo.com oder über Telefon 08131-87958.