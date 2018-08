23. August 2018, 21:58 Uhr Dachau Zahl der Trauungen im Landkreis steigt

Es wird immer mehr geheiratet im Landkreis Dachau. Seit Jahren geht die Zahl der Männer und Frauen, die sich im Landkreis das Ja-Wort geben, nach oben. Nach Angaben des Bayerischen Landesamts für Statistik ließen sich im vergangenen Jahr 725 Paare in Standesämtern des Landkreises trauen. Das sind 26 Eheschließungen mehr als in 2016, 73 mehr als in 2014 und 108 mehr als in 2011. Damit bestätigt der Landkreis den bayernweiten Aufwärtstrend, wonach im vergangenen Jahr die Zahl neuer Ehepaare um 0,7 Prozent nach oben ging. Demnach haben sich im Freistaat 66 790 Paare standesamtlich trauen lassen. Die meisten Ehen 2017 wurden in Oberbayern (23 041) geschlossen.

Wie in ganz Bayern wird auch im Landkreis am öftesten im Juli geheiratet. 105 Mal schlossen in diesem Monat Männer und Frauen den Bund fürs Leben. Der zweitbeliebteste Heiratsmonat ist der September (95), gefolgt vom Mai (83). Des Weiteren wurden im Zeitraum von Anfang Januar bis Ende September 2017 in Dachau sieben gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften begründet. Das Landesamt für Statistik teilt mit, dass die ab dem Oktober 2017 mögliche Eheschließung zwischen Ehepartnern des gleichen Geschlechts noch nicht in der Ehestatistik abgebildet werden.