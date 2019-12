Der Dachauer Bundestagsabgeordnete Michael Schrodi (SPD) lädt medieninteressierte Jugendliche zu einem Workshop in Berlin ein. Dieser findet vom 21. bis 28. März im Bundestag statt und steht unter dem Titel "Stadt, Land, Flucht?! - Lebens- und Wohnräume heute und in Zukunft". Die Nachwuchsjournalisten erwarten eine Hospitanz in einer Redaktion und der Besuch einer Plenarsitzung. Außerdem dürfen die Teilnehmer an der Erstellung einer eigenen Zeitung mitarbeiten. Auf diese Weise sollen jungen Menschen wichtige Zusammenhänge über die Interaktion zwischen Medien und Politik vermittelt werden. Alle medieninteressierten Jugendlichen zwischen 16 und 20 Jahren können sich noch bis 17. Januar unter dem Link www.jugendpresse.de/bundestag bewerben.