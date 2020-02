Nur kurz hat ein Dachauer am Mittwochspätnachmittag seine eigenen vier Wände verlassen. Aber lang genug, um Einbrechern ausreichend Zeit zu geben, seine Wohnung auf den Kopf zu stellen. Bei der Rückkehr stellte der Mann, der am Brahmsweg wohnt, entsetzt fest, dass die Terrassentür offen stand. Seine Wohnung war durchwühlt. Laut Polizei hatten die Täter ein Fenster aufgehebelt, um hineinzugelangen. Dabei richteten sie einen Schaden von etwa 500 Euro an. Noch ist unklar, ob die Einbrecher eine Beute mitgenommen haben. Nachbarn haben zwei Männer bemerkt, die sich gegen 18 Uhr in der Siedlung herumgetrieben haben. Dem Habitus nach werden sie als Osteuropäer oder Südosteuropäer beschrieben. Sie sollen etwa 25 bis 30 Jahre alt sein, der eine schlank, der andere dick. Hinweise unter Telefon 08131/5610 an die Polizei Dachau.