Die Sozialservice-Gesellschaft des Bayerischen Roten Kreuzes (SSG), die das Seniorenwohnen in Altomünster betreibt, ist der neuen Genossenschaft "Habt ein Herz für soziale Berufe!" beigetreten, die Wohnungen für Pflegekräfte und Erzieherinnen anmietet. Damit gehören das Helios Amper-Klinikum, das Kursana-Domizil Dachau und die SSG der Genossenschaft an, die Caritas im Landkreis Dachau soll bald folgen. Voraussichtlich vom 1. Oktober an kann die Genossenschaft Wohnungen anmieten und weiter vermieten. Wer der Genossenschaft eine Wohnung vermieten möchte, kann sich bei Vorstandsmitglied Sabine Appel unter info@hvi-flack.de melden.