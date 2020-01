Damit Menschen lange in ihrem eigenen Heim selbständig leben können, bietet der Sozialverband VdK in Kooperation mit dem Landratsamt die Wohnberatung an. Wer das ehrenamtliche Team unterstützen möchte, dem bietet der VdK eine Qualifizierung zum ehrenamtlichen Wohnberater. Dazu findet am 19. Februar, 16.30 Uhr, im kleinen Sitzungssaal des Landratamts, Weiherweg 16, eine Informationsveranstaltung statt. Eine Anmeldung ist unter der Telefonnummer 08131/666 66 43 oder per E-Mail an wohnberatung.dachau@vdk.de erwünscht.